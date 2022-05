Ucraina are nevoie de susținere și armament din partea partenerilor săi pentru a câștiga războiul

Este vorba despre dr. Hanna Shelest, redactor-şef al publicației „Ukraine Analitica”, unul dintre cei mai reputați specialiști în securitate şi relații internaționale. Aceasta a vorbit conflictul militar, dar și șansele țării sale de a obține o victorie.

În primul rând, specialista a analizat capacitatea Ucrainei și condițiile care trebuie îndeplinite pentru a învinge în război, punctând că țara sa are nevoie de armament și „susţinere din partea partenerilor săi”.

„În primul rând, în mod clar, Ucraina are nevoie de susţinere din partea partenerilor săi. Are nevoie de armament, nu pentru că am vrea să lansăm operatiuni ofensive, ci pentru că s-a schimbat natura războiului, iar acum ruşii folosesc rachete cu rază lungă de acţiune. De aceea avem nevoie de sisteme de apărare antiaeriană, avem nevoie de sisteme anti-navă pentru a apăra zona de coastă, pentru că ruşii folosesc tot mai mult submarinele pentru a lansa rachete nu numai în zona Odesei, ci şi în altă părţi ale Ucrainei.

De astea are nevoie Ucraina din perspectiva militară. În al doilea rând, avem nevoie de mai multe sancţiuni şi asta nu pentru că vrem să pedepsim Federaţia Rusă pentru ceea ce face, ci pentru că vedem consecinţele a ceea ce se întâmplă. Deja Rusia nu mai poate să producă tancuri, de pildă, din cauza sancţiunilor. Deja au oprit câteva întreprinderi care erau foarte importante pentru industria militară.

De asemenea vedem că sunt mulţi care sunt nemulţumiţi de ceea ce face Rusia în interiorul ţării şi mai sunt şi companiile occidentale care pleacă din Rusia, ceea ce duce la pierderea taxelor plătite de acestea la buget. Dacă bugetul Rusiei nu mai are acest surplus de bani, asta înseamnă că vor avea mai puţine şanse să cheltuiască pe rachete contra Ucrainei.

De asemenea, Ucraina are nevoie de susţinere din punct de vedere economic şi social. Înţelegem foarte bine că economia Ucrainei trebuie să funcţioneze şi multe industrii nu pot funcţiona acum. Cea mai mare problemă este cu exporturile. Aşa cum ştiţi, porturile noastre sunt închise. Cerealele stau, de pildă, în depozite. Deci nu se pune problema doar că Ucraina nu poate să vândă, ci apare şi aspectul siguranţei alimentare în Orientul Mijlociu şi Asia, care depind de grânele ucrainene.

Este bine că acum căutăm rute alternative din Odesa spre Constanţa, România. Pare simplu. De la Odesa, la Constanţa, ar trebui să se ajungă repede, dar trebui să înţelegeţi că o navă are circa 5.000 de camioane.

Trebuie să ai aceste camioane, trebuie să ai companiile de asigurări şi mai este nevoie ca portul Constanţa să poată face faţă la tot acest cargo suplimentar. Deci, din acest punct de vedere, nu putem spune că este ceva ce doar Ucraina poate rezolva. În mod clar, avem nevoie de ajutorul vecinilor noştri şi al altor guverne care să ne ajute cu aceste rute alternative. Guvernul României a luat măsuri pentru creşterea capacităţii de procesare în portul Constanţa, pentru a putea să primim cerealele din Ucraina, ceea ce este o veste bună”, a spus specialista într-un interviu acordat pentru Antena 3.

Nu este nevoie doar de forţe pentru operaţiunile militare, ci şi de provizii şi de susţinere

De asemenea, aceasta a subliniat faptul că nu este nevoie doar de forţe pentru operaţiunile militare, ci şi de provizii şi susţinere. Explicația a venit după ce a fost întrebată dacă Rusia are în continuare puterea militară de a lansa o ofensivă şi de a cuceri Odessa.

„Teoretic, da, dar întrebarea este dacă are această capacitate acum. În primul rând, trebuie să înţelegeţi că nu este nevoie doar de forţe pentru operaţiunile militare, ci şi de provizii şi de susţinere. Pentru că o simplă operaţiune pe mare este sinucigaşă, dacă avem în vedere apărarea aeriană şi restul echipamentului de care dispune Ucraina pentru a se apăra. Pentru asta, este nevoie de proviziile necesare din Crimeea către Odesa. Asta înseamnă că trebuie să ocupe nu doar Herson, dar şi Mikolaiv şi alte oraşe în acea direcţie. Aşa cum am văzut, Mikolaiv rezistă, avem chiar şi contraatacuri, deci Rusia, în mod cert nu este în poziţia de a asigura lanţul de aprovizionare din Crimeea.

Al doilea aspect este că, pentru operaţiunea amfibie, trebuie să ai controlul forţelor aeriene. După ce au pierdut nava Moskva, ruşii au pierdut si superioritatea aeriană pe coasta din apropiere de Odesa şi acum se străduiesc să nu intre în apele teritoriale ucrainene, pentru că sunt ţinte pentru armata ucraineană.

De aceea, eu cred că ceea ce vedem acum este o bombardare a Odesei, unele operaţiuni de sabotaj, dar nu un atac în adevăratul sens al cuvântului care să permită ruşilor să controleze zona de nord-vest a Ucrainei. Vedem armata ucraineană curajoasă şi de succes care face faţă invaziei sângeroase din Rusia”, a spus dr. Hanna Shelest pentru sursa menționată.