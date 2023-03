În cursul zilei de joi, 30 martie, Statul Major militar de la Kiev a anunțat că armata ucraineană a respins zeci de atacuri militare ruse pe frontul situat în partea de este a țării.

Statul Major al armatei ucrainene a mai spus că au fost respinse 47 de astfel de atacuri în zone precum, Kupjansk, Limansk, Bahmut, Avdijivka şi Marinsk.

Luptele continuă în Bahmut

Statul Major militar a țării vecine a mai spus că în zona orașului Bahmut continuă luptele intense, subliniind că ”forțele ucrainene de apărare continuă să menţină controlul asupra unor zone din oraş şi resping numeroase atacuri”.

Consilierul prezidențial Serghei Lecicenko a precizat că armata ucraineană deține în continuare controlul a unei treimi din Bahmut. Tot el spune, potrivit presei franceze, că orașul nu este încercuit de forțele militare ruse.

„O treime din Bahmut este controlată de Ucraina, aşa cum au stabilit observatorii internaţionali”, a declarat acesta în cadrul unei conferințe de presă care a fost mai apoi difuzată pe contul de Telegram al președenției ucrainene.

Evgheni Prigojin spunea că orașul este înconjurat

Evgheni Prigozhin, proprietarul grupului paramilitar rus Wagner, a declarat la 20 martie că trupele sale, care se află în fruntea luptei, au obținut controlul asupra a „aproximativ 70%” din Bahmut. Cu toate acestea, autoritățile ucrainene nu au verificat încă această declarație.

Înainte de conflict, Bahmut era un oraș cu o populație de aproximativ 70.000 de locuitori. Din cauza bătăliei prelungite și a pierderilor severe suferite de ambele părți, acesta a devenit acum emblema luptei de putere ruso-ucrainene pentru controlul asupra regiunii industriale Donbas.

În ultimele câteva luni, trupele rusești au avansat la nord și la sud de oraș, tăind mai multe rute de aprovizionare ucrainene și ocupând porțiunea estică a Bahmutului.

Miercuri, grupul de reflecție cu sediul în SUA Institute for the Study of War (ISW) a dezvăluit că forțele ruse controlează „aproximativ 65%” din Bahmut, după ce au avansat în special în nord în ultimele cinci zile.

Pe de altă parte, armata ucraineană susține că a „stabilizat” situația pe teren și anticipează că va profita în curând de epuizarea rusă pentru a lansa o contraofensivă.