Cei care au conturi pe Twitter nu vor mai avea dreptul să publice linkuri către mai multe dintre rețelele de socializare concurente. Decizia a fost anunțată, duminică, printr-un comunicat de platforma miliardarului Elon Musk.

”Twitter nu mai autorizează promovarea gratuită a anumitor reţele de socializare pe Twitter”, se arată în acel anunţ. Potrivit deciziei, reţelele avute în vedere prin această măsură sunt Facebook, Instagram, Mastodon, Truth Social, Tribel, Post şi Nostr, precum şi ”linkurile către agregatori de reţele de socializare precum linktr.ee, lnk.bio”, a arătat AFP.

Utilizatorii riscă să aibă conturile suspendate

Devine astfel interzis un tweet precum: ”Urmăriţi @numele de utilizator pe Instagram”. Utilizatorii care încalcă această regulă riscă să li se suspende conturile de Twitter.

”Dacă încălcările acestei reguli rămân un act izolat sau constituie o primă neconformare, vom putea lua un anumit număr de măsuri, mergând de la suprimarea unuia sau mai multor tweet-uri şi până la închiderea temporară a contului sau conturilor”, dar apoi ”orice recidivă va antrena suspendarea permanentă”, detaliază rețeaua de socializare.

Conturile mai multor jurnaliști care se ocupă de Elon Musk au fost suspendate

Pe de altă parte, în urmă cu câteva zile, conducerea Twitter a luat o decizie radicală după ce fiul miliardarului a fost urmărit. Astfel, conturile mai multor jurnaliști care se ocupă de Elon Musk au fost suspendate. O purtătoare de cuvânt a Twitter a declarat pentru site-ul de tehnologie The Verge că interdicția este legată de partajarea în direct a datelor de localizare.

Reporteri de la The New York Times, CNN și Washington Post se numără printre cei care au conturile blocate.

Măsura a venit după ce Elon Musk a promis că îl va da în judecată pe proprietarul unui profil care îi urmărește avionul.

De asemenea, lista jurnaliștilor interziși îi include pe Micha Lee de la The Intercept, Matt Binder de la Mashable și jurnaliștii independenți Aaron Rupar și Tony Webster. Un purtător de cuvânt al The New York Times a calificat suspendările drept „discutabile și nefericite” și a declarat că nici ziarul și nici reporterul Ryan Mac nu au primit vreo explicație pentru această acțiune.

Elon Musk nu a comentat direct suspendările, dar a declarat că se simte amenințat de anumite activități. El a adăugat că conturile angajate în doxxing (n.red. publicarea de informații private despre persoane online) primesc o suspendare temporară de șapte zile.