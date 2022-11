Elon Musk a venit cu o veste importantă printre utilizatorii de Twitter. El a anunțat că, de săptămâna viitoare, Twitter va ”amnistia” unele conturi suspendate. Mai exact, Twitter va acorda o „amnistie generală” conturilor suspendate începând de săptămâna viitoare, după ce a efectuat un sondaj privind dacă să facă acest lucru pentru utilizatorii care nu au încălcat legea sau s-au implicat în spam flagrant.

Într-un sondaj postat miercuri pe Twitter de Musk, 72,4% dintre cei peste 3,16 milioane de utilizatori care au participat au votat în favoarea reîntoarcerii pe platformă a celor care au fost suspendați.

Should Twitter offer a general amnesty to suspended accounts, provided that they have not broken the law or engaged in egregious spam?

— Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2022