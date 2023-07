Președintele Partidului Național Liberal (PNL) a vorbit despre măsurile aflate pe lista coaliției pentru reducerea cheltuielilor statului.

Nicolae Ciucă a precizat, pe fond, că singura excepție este reprezentată de TVA de 5% pentru cărţi şi manuale şcolare.

„Este vorba despre cărţi şi manuale şcolare. Am discutat cu premierul. Am venit cu această abordare şi toată lumea este de acord că trebuie să rămânem cu TVA de 5% la cărţi şi manuale şcolare. Este singura excepţie, da. Nu am discutat despre festivaluri”, spune acesta.

Fostul premier a mai fost întrebat dacă urmează să fie eliminate anumite excepţii fiscale în domeniul IT, însă acesta a precizat că nu au avut loc discuții cu privire la acest aspect.

„Este vorba de o analiză astfel încât această taxă să nu fie nici peste media europeană, nici să fie la 0,1% cât este în momentul de faţă. Deci trebuie să găsim acel numitor comun. Nu există o decizie finală”, a mai spus fostul prim-ministru.

Nu în ultimul rând, el a mai vorbit și despre măsuri limitării indemnizațiilor la șase salarii medii brute pentru cei care conduc instituții aflate în subordinea Parlamentului și a spus că „Este vorba de un calcul şi o propunere care a venit din spaţiul tehnic astfel încât să existe o limită a acestor salarii, ceea ce până în momentul de faţă nu există (…) Nu s-a discutat despre TVA. Oricum este măsura pe care niciun dintre partidele din coaliţie nu o agreează”.

Funcționarea sistemului de performanță în aparatul de stat

Șeful liberalilor a continuat prin a spune cum va funcționa sistemul de performanță în aparatul de stat, subliniind că „Toate aceste chestiuni ţin de fiecare instituţie în parte, de cum îşi stabileşte criteriile de performanţă”.

„Dacă pentru noi ca ţară în momentul de faţă discutăm de obiective ca de exemplu cel de accedere la Organizaţia de Cooperare şi Dezvoltare Economică şi trebuie să îndeplinim nişte standarde, atunci cred că fiecare dintre noi acolo unde ne desfăşurăm activitatea trebuie să respectăm nişte standarde şi fiecare conducător de instituţie trebuie să stabilească aceste standarde de performanţă”, a mai declarat Nicolae Ciucă.

Reducerea personalului din conducerea companiilor de stat

Pe de altă parte, fostul premier a mai fost întrebat despre modalitatea în care va fi realizată reducerea personalului din conducerea companiilor de stat și a spus că „Dacă vă aduceţi aminte, prima ordonanţă care a vizat reducerea cheltuielilor a impus reducerea numărului de consilieri la nivelul miniştrilor, a demnitarilor.

Ca atare, în momentul de faţă pentru toţi cei care au funcţii de conducere şi au consilieri plătiţi de la bugetul de stat, numărul acestora se va reduce cu 50%”.

Comasarea instituțiilor

Fostul șef al Guvernului a vorbit și despre comasarea instituțiilor, precizând că „Urmează să fie transpuse tehnic de către ministerele de linie astfel încât să putem să ne asigurăm că ele vor fi puse în practică.

Tocmai am făcut menţiunea că fiecare dintre ministerele de linie şi instituţiile, inclusiv cele care îşi dedublează parte din atribuţii, acestea se vor comasa şi în felul acesta să avem o simplificare a actului de decizie, o simplificare a activităţii şi desigur o mai bună funcţionare”.