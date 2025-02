Donald Trump a subliniat potențialul economic al unui nou program care ar putea atrage investitori străini în Statele Unite, pe fondul unei reforme semnificative a politicii imigrației.

Programul, care va fi lansat în două săptămâni, va înlocui vechiul sistem EB-5 cu un nou instrument denumit „Gold Card”, ce oferă investitorilor străini oportunitatea de a obține rezidență permanentă în SUA, cu posibilitatea de a avansa spre cetățenie pe termen lung.

Printre aceștia se află și oligarhii ruși, chiar și cei care au fost sancționați în urma invaziei din Ucraina.

Trump a subliniat că aceștia ar putea fi eligibili pentru program, având în vedere impactul economic pozitiv pe care l-ar aduce.

Un alt detaliu important este faptul că acest program va înlocui vechiul sistem EB-5, care permitea obținerea unui green card prin investiții în SUA, dar care a fost criticat pentru vulnerabilitățile sale legate de fraude.

Howard Lutnick, ministrul american al comerțului, a subliniat că programul anterior nu era suficient de sigur și că „Gold Card”-ul va atrage investitori din domenii precum tehnologia și industria, inclusiv prin facilitarea recrutării de talente internaționale.

Programul EB-5, creat în 1992 și reautorizat pentru încă cinci ani în 2022, a atras critici bipartizane din partea legiuitorilor din Congres, care spun că programul s-a abătut de la scopurile sale și are nevoie de reformă.

Lutnick a numit programul actual „plin de prostii, fantezii și fraudă”.

Trump a explicat că marile companii, precum Apple, ar putea achiziționa aceste carduri pentru angajații lor, iar, deși beneficiarii nu vor primi imediat cetățenia, vor contribui semnificativ la economia americană prin taxe.

Estimările arată că guvernul american ar putea vinde milioane de astfel de carduri, transformând inițiativa într-o sursă importantă de venituri pentru stat.

JUST IN: President Trump announces a new immigration „Gold Card” that will be sold to immigrants for $5 million.

The Gold Card is a premium version of a Green Card, according to Trump, and will provide immigrants with a pathway to citizenship.

„We’re gonna be selling a gold… pic.twitter.com/U3Bx3Nogfd

— Collin Rugg (@CollinRugg) February 25, 2025