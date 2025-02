Președintele francez Emmanuel Macron și omologul său american Donald Trump s-au întâlnit la Washington pentru a discuta despre relațiile comerciale dintre Statele Unite și Uniunea Europeană.

Discuțiile s-au concentrat pe politica tarifară agresivă a liderului american, care a impus taxe unor produse provenite din China și a amenințat cu măsuri similare împotriva Canadei, Mexicului și Uniunii Europene.

Încă de la începutul celui de-al doilea mandat, Donald Trump a insistat asupra impunerii unor taxe vamale suplimentare pentru a proteja industria americană. Aceste măsuri au vizat în special produse precum oțelul, aluminiul și medicamentele. Liderul de la Casa Albă consideră că statele europene profită de pe urma dezechilibrului comercial, exportând mai mult în SUA decât importă.

În acest context, Macron a încercat să atenueze tensiunile și să sublinieze importanța unei competiții echitabile între industriile americane și europene.

Un punct major de divergență a fost taxa pe valoare adăugată (TVA) aplicată în țările europene, pe care Trump o consideră o barieră comercială ascunsă. Macron a respins această percepție, insistând că TVA nu este echivalent cu o taxă vamală și că politica fiscală europeană nu are scopul de a discrimina produsele americane.

Liderul francez a atras atenția că un conflict comercial de amploare ar putea submina eforturile occidentale în gestionarea crizei din Ucraina.

Întâlnirea dintre Macron și Trump a avut loc într-un moment sensibil, la trei ani de la invazia rusă în Ucraina. Pe lângă disputele comerciale, cei doi lideri au discutat despre cooperarea în domeniul apărării și securității. Macron i-a transmis lui Trump că un război comercial simultan cu Europa și China ar putea avea consecințe economice severe.

În paralel, miniștrii de finanțe ai celor două țări, Scott Bessent și Eric Lombard, s-au întâlnit la Washington pentru a analiza modalitățile de consolidare a relațiilor economice. Administrația Trump a emis un comunicat prin care a reafirmat importanța parteneriatului transatlantic.

