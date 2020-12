Duminică, 13 decembrie, va începe să circule trenul de la Gara de Nord spre Aeroportul Otopeni, la un interval de 40 de minute, 24/24 ore. Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a precizat că durata călătoriei va fi de aproximativ 20 de minute.

În plus, ministrul spune că, după discuţiile avute cu operatorii feroviari şi cu partenerii sociali, s-a decis că preţul unei călătorii va fi de 4 lei.

“Am avut astăzi discuţii pe marginea acestui tarif pe calea ferată, ţinând cont de Metodologia de calcul a tarifelor maximale pentru transportul de călători pe calea ferată, dar şi de discuţiile purtate cu operatorii feroviari şi cu partenerii sociali, aceştia fiind de acord cu propunerea MTIC, în privinţa preţului călătoriei. Sunt în măsură să vă spun că am reuşit să ajungem la un consens şi să anunţ că preţul unei călătorii pe această rută este de 4 lei”, a scris ministrul pe reţeaua de socializare.

El a precizat că este vorba de primul tronson de cale ferată construit de la zero în România din 1984 până în prezent.

“Proiectul a fost unul complex: s-au construit 3 podeţe, 1 viaduct, 1 staţie de cale ferată şi un punct de oprire în oraşul Otopeni şi s-a realizat racordul de cale ferată la Terminalul T1 sosiri din Aeroport. Arhitectura staţiei are caracter unicat şi este o structură spaţială dispusă sub forma unui arc de cerc. Proiectul îndeplineşte un vis de peste 30 de ani al românilor, şi anume, acela de a conecta Aeroportul Internaţional Henri Coandă la reţeaua feroviară. Am avut ambiţia de a finaliza acest proiect de infrastructură feroviară şi m-am ţinut de cuvânt”, a mai precizat Lucian Bode.

Ce anunţau cei de la CFR în urmă cu o săptămână?

CFR SA a derulat două mari proiecte feroviare pentru asigurarea legăturii directe între Gara Bucureşti Nord şi Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti. Primul a vizat dublarea liniei de cale ferată Mogoşoaia – Baloteşti şi a avut valoarea de 50,5 milioane lei, fiind finanţat de la bugetul de stat. Al doilea contract a avut ca obiect construcţia liniei noi pentru Racord CF (din zona Odăile) la Terminalul T1 al Aeroportului Otopeni. Valoarea acestuia s-a ridicat la 412,72 milioane de lei, iar finanţarea a provenit din fonduri europene şi de la bugetul de stat, potrivit Agerpres.

CFR SA notează că transportul feroviar dintre aeroport şi Gara de Nord va dura între 20-23 de minute.

„Prin finalizarea lucrărilor cuprinse în cele două obiective de investiţii feroviare – dublarea liniei de cale ferată Mogoşoaia – Baloteşti (7,9 kilometri) şi construcţia liniei noi pentru Racord c.f. la Terminalul T1, Aeroport Internaţional Henri Coandă Bucureşti (2,95 km), Faza I, sistemul feroviar asigură o creştere a calităţii serviciilor de transport de călători spre şi de la aeroport, prin introducerea de trenuri cu mers cadenţat la un interval de 40 de minute (24h/24h), dar şi o variantă avantajoasă pentru transportul de navetă între Gara de Nord Bucureşti şi Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti, care va dura doar 20-23 de minute”, se menţionează în comunicat.

Totodată, administratorul infrastructurii feroviare informează că trei operatori de transport călători au depus cereri de autorizare pentru operarea pe traseul Gara de Nord – Aeroportul Internaţional Henri Coandă.

„În această perioadă, între CFR SA, administrator al infrastructurii feroviare publice, şi cei trei operatori de transport feroviar de călători, care au depus solicitări pentru asigurarea serviciului public de transport de călători pe această rută, este în desfăşurare procesul de alocare a traselor pentru cele 36 de perechi de trenuri care vor circula pe linia CF Bucureşti Nord – Aeroport Internaţional Henri Coandă Bucureşti, urmând ca din 12 decembrie 2020, odată cu intrarea în vigoare a Mersului Trenurilor 2020-2021, să circule şi primele trenuri de călători pe ruta directă Gara de Nord – Aeroport”, precizează CFR SA.