Cristian Sima, fostul coleg de armată al lui Călin Georgescu, aduce dezvăluiri surprinzătoare despre candidatul independent care a șocat scena politică. Îl cunoaște bine pe candidatul independent, cu care a împărțit aceeași cameră timp de nouă luni, pe vremea stagiului militar de la Buzău, în anii ’80. Cu toate acestea, descrierile lui despre personalitatea și viziunea politică a acestuia contrastează puternic cu imaginea actuală a candidatului independent.

Cristian Sima a remarcat că primul tur al alegerilor prezidențiale a fost marcat de o explozie neașteptată de popularitate pentru el, pe care l-a descris drept „apărut din spuma mărilor”. Totuși, el susține că imaginea lui Călin Georgescu din prezent, acuzată de unii de simpatii legionare sau proruse, nu seamănă deloc cu omul pe care l-a cunoscut în armată.

În perioada petrecută alături de el, acesta nu arăta niciun interes pentru ideologii extreme. Potrivit lui, Călin Georgescu era „foarte comunist” și respecta cu strictețe regulile. Spre deosebire de el și alți colegi, care obișnuiau să sfideze autoritatea ofițerilor, Călin Georgescu părea aliniat perfect sistemului comunist.

„N-aș mai fi vrut să fac emisiuni politice, dar duminică am votat și așa cum multe ziare și televiziuni spun, ne-am cutremurat. Am avut de ales între un număr destul de mare de candidați, toți cu IQ-ul sub mediu, iar lumea s-a săturat. Iată că, din spuma mărilor, s-a născut Călin Georgescu. Toată lumea este impresionată de această explozie de simpatie, care s-a ‘încununat’ cu câștigarea, practic, a primului tur al alegerilor. Toată lumea îl face legionar, prorus. Să vă spun ceva, eu cunosc personajul din 1980.

Personajul Călin Georgescu, pe care l-am invitat în această emisiune, a făcut armata la Buzău, împreună cu mine. Pe vremea aia, știți foarte bine, cine intra la facultate, făcea armata cu termen redus, de nouă luni. Călin Georgescu a dormit în patul de lângă mine, timp de nouă luni de zile. Am vorbit foarte mult cu el. Credeți că era vreun legionar, eu nu cred că în momentul ăla știa ceva despre legionari și vă spun sigur, pentru că, în momentul când am făcut o aluzie că nu aș avea nicio legătură cu Horia Sima, m-a întrebat cine este Horia Sima.

Nu știa nici de Zelea Codreanu pe vremea aia, nici de Ogăranu, de nimeni. Dar era comunist, foarte comunist. Era unul care respecta regulile, noi ne mai răzvrăteam, ne certam cu ofițerii. Nu eram înrolați în sistemul comunist. Armata era o chestie criminală, în care personalitatea fiecăruia trebuia călcată în picioare”, a povestit, miercuri, Cristian Sima pe YouTube, potrivit celor de la România TV.