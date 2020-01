Pentru a stopa experientele neplacute ale clientilor, MokaTrans – o companie de transport Anglia care are sediul in Suceava, si-a propus incepand cu anul 2014 sa ofere altfel de servicii, la o calitate superioara.

Intr-un interviu realizat cu reprezentantul companiei MokaTrans am reusit sa aflam cat mai multe informatii despre intreaga lor activitate.

Cum a inceput aceasta afacere si care sunt serviciile la care clientii pot apela la MokaTrans?

MokaTrans este o firma de transport care a fost conceputa pentru a usura romanilor din tara accesul catre Anglia si pentru a ii apropia de cunostintele pe care le au acolo. Compania ofera servicii de transport complete, precum livrare a coletelor, transport a persoanelor si chiar a autoturismelor. Astfel, nevoile fiecarui client sunt indeplinite cu succes, la o calitate superioara pentru ca acestia sa fie cat mai multumiti.

Prin ce este caracterizat serviciul de transport a persoanelor catre Anglia?

Scopul acestui serviciu este acela de a oferi clientilor o calatorie rapida si placuta catre Anglia, iar acest lucru este posibil datorita unor avantaje importante precum: o flota de microbuze moderne care indeplineste toate standardele de calitate si siguranta, soferi profesionisti, cu experienta si bine instruiti si discounturi substantiale pentru grupurile mai mari de patru persoane.

De asemenea, fiecare calator poate avea in mod gratuit un bagaj de pana in 4 de kg.

Dar serviciul de transport a coletelor?

Suntem constienti de faptul ca fiecare colet al clientilor nostri este extrem de important, continand obiecte si produse care inseamna mult pentru ei. Astfel, principala noastra misiune este aceea de a livra coletele intr-o stare perfecta; totusi, in cazul in care acestea ajung sa fie deteriorate din anumite accidente compania se asigura sa acopere daunele produse.

In plus, atat in cazul serviciului de transport persoane, cat si a celui pentru colete, exista posibilitatea transportului door-to-door direct la adresa, astfel incat clientii nostri pot economisi timp si bani. Zona de acoperire atat in Romania cat si in Anglia este una mare, fapt care ne permite sa oferim un astfel de serviciu special.

Costul unui transport in strainatate este important pentru oameni – cum este acesta la MokaTrans?

Preturile companiei MokaTrans sunt unele avantajoase si competitive pentru oricare dintre serviciile oferite. Acestea sunt stabilite in functie de criterii clar stabilite si, mai ales, clientii nu trebuie sa se teama de posibile costuri ulterioare – acestea sunt inexistente.

Pe site-ul companiei – https://mokatrans.ro, clientii pot gasi un simulator de preturi pentru a isi face o estimare.

Orice nelamurire sau intrebare legata de transport, preturi sau alte detalii poate fi adresata direct reprezentantilor companiei prin intermediul datelor de contact disponibile pe site.

