Cu siguranta, pentru fiecare dintre optiunile mentionate se pot aduce argumente pro si contra, dar situatia globala afectata de pandemia de coronavirus a schimbat putin modul in care ne desfasuram activitatea, inclusiv modul in care calatorim. De ce sa alegeti serviciul de inchirieri auto Bucuresti in loc de taxi sau autobuz?

Pentru inceput, o masina inchiriata poate fi o solutie atunci cand nu detineti un autovehicul si aveti nevoie sa va deplasati intr-un alt oras, sa calatoriti sau sa ajungeti rapid si usor la o intalnire de afaceri. Evitati aglomeratia din mijloacele de transport in comun, nu depindeti de un program anume, nu asteptati dupa taxiuri sau serviciile de ridesharing si beneficiati de tot confortul pe care vi-l poate oferi un autovehicul.

Pe langa confort si flexibilitate, un avantaj destul de important este faptul ca aveti posibilitatea sa alegeti dintr-o gama variata de autovehicule. Indiferent ce fel de mașina doriti, majoritatea companiilor de inchiriere vor oferi de la masini de oras, la SUV-uri, monovolume sau chiar mașini de lux. Totodata, pentru a se mentine competitive si pentru a raspunde cat mai bine nevoilor clientilor, companiile de inchirieri auto ofera, pe langa o flota diversa, masini cat mai noi, cu verificarile tehnice la zi, astfel incat sa puteti calatori in siguranta.

Daca aceste argumente nu sunt suficiente, trebuie sa mai aveti in vedere faptul ca firmele de rent a car Bucuresti va permit sa personalizati serviciile pe care le contractati, in functie de necesitati. Puteti alege servicii de inchiriere pe termen scurt cat si lung, cu sau fara garantie.

Daca va faceti griji pentru garantie, de cele mai multe ori companiile de rent a car Bucuresti restituie la final garantia sau va pot pune la dispozitie si servicii de rent a car fara garantie. Alegand un pachet de protectie, mult mai avantajos pentru client, inseamna ca se reduce garantia la 0.

Daca va doriti o experienta 100% personalizata si confortabila, nu uitati de serviciile aditionale, de care nu puteti beneficia atunci cand alegeti alte mijloace de transport. De la sisteme de navigatie actualizate la zi, scaune auto pentru copil, la posibilitatea de utilizare a autoturismului pentru calatorii in afara tarii sau returnare in alta locatie, puteti alege orice serviciu aditional de care aveti nevoie.

Daca rezervati din timp o masina, firmele de inchirieri auto Bucuresti ofera o serie de reduceri semnificative. Veti putea inchiria masina dorita cu preturi incepand de la 8 euro/zi. In plus, puteti beneficia de o reducere de minim 10% pentru rezervarile online, reducere care se poate majora in cazul in care platiti contravaloarea rezervarii cu cardul.

Asadar, o masina inchiriata este singura varianta care va ofera libertatea de a alege unde si cand calatoriti, este un serviciu care poate fi usor personalizat si poate fi o alegere semnificativ mai ieftina decat taxiul sau mijloacele de transport in comun daca mergeti pe distante lungi,.