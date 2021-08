Despre ce solutii avem la dispozitie, discutam astazi cu dl Mihail Dojana, fost presedinte in cadrul AFM si Secretar de Stat la Ministerul Mediului, in prezent CEO RED POINT.

Ce masuri considerati ca trebuie luate?

Realitatea ne arata o situatie dramatica pentru tara noastra. Cand vorbim de DEEE, sau deseurile electrice si electronice, Romania se claseaza pe ultimul loc in Europa, in ceea ce priveste colectarea separata a acestora si reciclarea lor. Asadar, primele masurile stringente ar trebui sa se adreseze atat populatiei cat si producatorilor si importatorilor de DEEE, prin care mesajul principal sa porneasca de la principiile sanatoase ale unei economiii circulare: responsabilitatea extinsa a producatorului si importanta colectarii separate a oricarui produs electronic sau electric ce nu mai este utilizat.

DEEE-urile sunt, pe de o parte, extrem de periculoase pentru mediu si sanatatea oamenililor daca nu sunt debarasate corect, iar pe de alta parte, reprezinta o sursa extraordinara de valoare economica, in alcatuirea lor regasindu-se dintre cele mai pretioase metale precum platina, argintul, sau aurul.

Dati-ne exemple concrete in acest sens, ce face RED POINT pt producatorii romani.

Rolul RED POINT este acela de a prelua responsabilitatea de mediu pe care, asa cum prevede legea, o are compania care produce sau distribuie echipamente electrice si electronice (EEE). Concret, RED POINT se ocupa, in numele producatorilor, de atingerea tintelor de reciclare pe DEEE-urile puse pe piata de acestia. Mai mult insa, cream bazele unui parteneriat constructiv in ceea ce priveste discutia despre aplicarea principiului de raspundere extinsa a producatorului (EPR) in Romania, RedPoint avand avantajul cunoasterii pietei si a actorilor din lantul de reciclare, fie ca vorbim de colectori si reciclatori, fie ca vorbim de reprezentanti ai autoritatilor statului.

Red Point vine cu oferta pentru producatori si distribuitori vizand solutii dincolo de executia obligatorie prin incheierea unui contract cu OTR. Ne implicam activ si direct tocmai pentru ca impreuna cu partenerii nostri, clientii, sa demaram proiectul complex pe care il presupune tranzitia reala spre economia circulara. Mai mult decat atat, ne-am asumat sa venim in sprijinul companiilor, prin eforturi constante, sa informam si sa explicam, argumentat, mecanismul si ce presupune sustinerea sistemului de reciclare a DEEE in Romania, dar si in plan European. Orice masura a UE, automat, se impune pana la urma si asupra spatiului romanesc, iar atingerea tintelor extrem de ambitioase depinde in mare parte de felul in care Romania raspunde in aplicarea acestor metode si de mersul colaborarii intre actorii de pe lantul de reciclare.

Inca de la inceputul anului 2021, au aparut semne de preocupare si impas in piata, gandindu-ne doar la masurile restrictive si sanctiunile impuse pentru neatingerea obiectivelor, sau simplu spus, nerespectarea intocmai a obligatiilor legale de catre producatori. Am infiintat organizatia RedPoint in 2020 tocmai din dorinta de a raspunde unor nevoi stringente ale pietei, simtite inca din 2019, aducand intr-o singura echipa unita profesioniti cu expertiza unica si extinsa multi-disciplinar, cu un background extrem de solid in domeniul gestiunii deseurilor si managementul calitatii de mediul, buni cunoscatori ai sistemului de reciclare, dar si al institutiilor din Romania.

Industria traverseaza provocari complexe, iar RedPoint vine cu profesionisti atat in managementul deseurilor cat si in domeniul public, specialisti care cunosc foarte bine legislatia si sunt mereu conectati la noutatile de afara, experti care ofera solutii anticipand si prevenind situatiile dificile. Avand in echipa oameni dintre cei mai buni in piata din Romania, suntem convinsi ca putem oricand fi facilitatorul unui dialog constructiv intre autoritati si mediul privat/ producatori.

In domeniul nostru exista doua elemente cheie care cu siguranta fac diferenta in piata: logistica si transparentizarea. RedPoint dispune de o retea de furnizori si parteneri de colectare, transport si valorificare/reciclare, care au dovedit seriozitate si calitate a serviciilor in toate verificarile efectuate inainte sa semnam un contract, ceea ce ne motiveaza sa gandim planurile organizatiei pe un termen cat mai lung. De asemenea, transparentizarea este masura prin care dovedim claritate si corectitudine a tuturor factorilor implicati in procesul de reciclare a DEEE.

Nu in ultimul rand, RedPoint este un initiator dar si un partener asumat in ceea ce priveste implementarea campaniilor de educare si constientizare, in toata tara, ca parte a misiunii de indeplinire a tinetelor anuale de tratate si valorificare. Obiectivul nostru este acela de a indeplini, sau depasi chiar, toate tintele, creand premisele dezbaterii asupra unor politici viabile in ceea ce priveste reciclarea DEEE-urilor, raspunderea extinsa a producatorilor si, nu in ultimul rand, a unei strategii de tara pentru o economie circulara.