„Nu sunt probleme cu importurile prin Ucraina. Noi ne-am pregătit pentru toate scenariile posibile şi vom face faţă oricărei situaţii. Alimentarea cu gaze a României nu va fi afectată” a declarat acesta.

La momentul actual în România intră 5,3 milioane de metru cubi de gaze în fiecare zi în situația în care consumul la nivel național este de 40 milioane de metri cubi zilnici.

„Chiar dacă importurile de gaze din Ucraina vor fi sistate, fluxurile de gaze pot fi redirecţionate cu uşurinţă prin punctul de intrare de la Negru Vodă şi prin alte puncte. Nu este o problemă. Avem noroc că Transgaz şi-a făcut investiţiile la timp. În acest moment, BRUA funcţionează la capacitate maximă şi toate staţiile pe care le-am construit funcţionează la capacitate maximă, în reverse flow (în ambele direcţii – n.r.)” a mai comentat Sterian despre în legătură cu situația gazelor în perioada conflictului belic.

Conductele de la Giurgiu-Ruse (Bulgaria) și Arad-Szeged (Ungaria) ar fi alte soluții de import de gaze de la intrarea în România.

Comunicatul lui Vladimir Putin

Vladimir Putin a anunțat joi dimineață că ia o poziție decisivă pentru conflictul din Ucraina și că acest răspuns militar vine în apărarea separatiștilor ruși din Ucraina.

Putin justifică în discursul său declanșarea acestui război că o apărarea împotriva NATO. ”Dragi cetățeni ai Rusiei! Dragi prieteni! Astăzi, consider din nou necesar să revin la evenimentele tragice care au loc în Donbas și la problemele cheie ale asigurării securității Rusiei însăși.

Permiteți-mi să încep cu ce am spus în adresa mea din 21 februarie anul acesta. Vorbim despre ceea ce ne provoacă îngrijorare și anxietate deosebită, despre acele amenințări fundamentale care an de an, pas cu pas, sunt create cu grosolănie și fără ceremonie de politicienii iresponsabili din Occident în raport cu țara noastră. Mă refer la extinderea blocului NATO spre Est, aducând infrastructura militară mai aproape de granițele ruse”, a declarat președintele rus despre inițiativele sale în legătură cu conflictul pe care îl alimentează.