Theodor Stolojan, fost premier al României, i-a luat prin surprindere pe toți! Ajuns la onorabila vârstă de 80 de ani, oficialul român s-a apucat de sporturi de apă. La pensie, se bucură de timpul liber făcând windsurfing (un sport nautic, care presupune folosirea unei vele și a unei plăci de surf pentru a te deplasa printre valurile mării).

La finalul lunii august, acesta a fost surprins la o școală de windsurfing din România în timp ce participa la cursuri particulare în zona stațiunii Mamaia, „fiind un exemplu de sportivitate la vârstă avansată”.

Theodor Stolojan s-a născut pe data de 24 octombrie 1943, la Târgoviște, județul Dâmbovița. De profesie, a fost economist. A devenit premierul României după ce a avut loc Mineriada din septembrie 1991, eveniment istoric ce a condus la căderea Guvernului Petre Roman.

El a rămas în amintirea românilor în momentul retragerii din cursa electorală pentru funcția de președinte al României președinție din anul 2004, când Traian Băsescu a început să plângă. Momentul lacrimogen a rămas în amintirea publică ca „Dragă Stolo”, acestea fiind primele cuvinte ale lui Traian Băsescu înainte de a-i da lacrimile.

În anul 2023, însă, el a dezvăluit motivele care au dus la retragerea sa din cursa prezidențială din anul 2004. Se pare că viața sa politică s-a schimbat radicală din cauza unei operații la rinichi. După ce și-a pierdut un rinichi, obosea repede, motiv pentru care nu și-a putut continua planurile politice.

„Motivul a fost că eu, în prezent, am un singur rinichi. Cu un an înainte am avut o operaţie destul de grea. La vremea respectivă eu nu puteam să ies public să spun aceste lucruri.

Am făcut cu un an înainte această operatie, mi s-a recomandat să temporizez activitatea pe care o aveam, ceea ce n-am făcut, şi am ajuns într-un stadiu în care nu mai puteam.

Era un stadiu de epuizare şi fizică şi nervoasă şi mi s-a spus foarte limpede: nu mai continua dacă vrei să îţi revii şi să ai o activitate ulterior”, a explicat el într-un interviu.