Traian Băsescu dă cărțile pe față. Ce rol au avut Coldea și Kovesi în viața sa: Ei sunt responsabili pentru...

Jurnaliştii de la Luju.ro publică în exclusivitate Ordonanţa de clasare pe care procuroarea Elena Iordache a dat-o în celebrul caz constituit ca urmare a înregistrării publicate de Sebastian Ghiţă, în care Traian Băsescu se lăuda cu discuţiile private pe care le avea cu Coldea şi Kovesi.

„Bă, da' să vezi când îmi spuneau că îl luăm pe Mustaţă (n.red. judecătorul Stan Mustaţă, arestat pentru ca în locul său la judecarea procesului lui Dan Voiculescu să poată intra Camelia Bogdan)... Îmi spunea mâine îl luăm pe Mustaţă şi intră Bogdan (n.red. Camelia Bogdan)... Spuneau am vorbit cu Bogdan şi a spus că dacă aveam Codul penal îi dădea 20 de ani, a putut să-i dea doar zece... Să-l vezi ce spectaculos e Coldea când trage concluzii... Bă, Bogdan, eu te ştiu cine eşti,” sunt cuvintele lui Traian Băsescu din înregistrarea publicată de Sebastian Ghiţă.

În Ordonanţa de clasare a dosarului constituit pe baza acestei înregistrări, Traian Băsescu susţine că a exagerat în cuvintele folosite în înregistrare şi că atât pe Coldea cât şi pe Kovesi îi consideră vinovaţi pentru ce s-a întâmplat familiei sale:

„Informaţiile le-am prezentat într-o formă exagerată şi neglijentă, nu am fost nici logic în exprimare şi am dat o nuanţă care să îmi convină în raport de Coldea şi Kovesi pe care îi consider responsabili pentru ce s-a întâmplat familiei mele,” a declarat Traian Băsescu.