Traian Băsescu a transmis luni, la Realitatea TV, că nici nu merită citită moțiunea de cenzură a PSD pentru că a fost depusă „pentru a nu se întâmpla nimic” și că decizia social-democraților de a depune moțiune de cenzură în sesiune extraordinară, urmând ca votul să aibă loc abia în luna septembrie, ar putea să-i afecteze imaginea liderului interimar PSD Marcel Ciolacu.

„Prostie mai mare că asta nu am văzut. Ce depui moțiune de cenzură când știi că nu o poți dezbate și vota în sesiune extraordinară? Ce facem până în septembrie, stăm și o citim până atunci? De regulă, când vrei să faci ceva cu o moțiune de cenzură, o depui, o citești, votezi. Care e rostul să stai o luna? Eu cred că va culege efectul invers Ciolacu, Congresul ăla nu e format din oameni cu cap de lemn. Nici nu merită citită moțiunea. A fost depusă pentru a nu se întâmplă nimic. Nu-mi place să fiu păcălit. Dacă aș fi un om fără carte, m-ar păcăli PSD. Această moțiune nu produce niciun efect. De la 1 septembrie vor intră în plată pensiile, Ciolacu va flutură moțiunea degeaba, că ‘Noi am depus-o, dar legea nu ne lasă să îi dăm jos’. Nu aruncă decât în ridicol pe cei care au inițiat-o. Nu am de ce să o citesc, trebuie să îmi prețuiesc timpul”, a declarat Traian Băsescu.

PSD depune luni, în Parlament, o moțiune de cenzură semnată de 205 parlamentari. Dezbaterea și votul vor avea loc în luna septembrie. Reprezentanţii Guvernului au încălcat toate regulile impuse cetăţenilor în urma pandemiei cu noul coronavirus, se arată în textul moţiunii de cenzură a PSD intitulate „Guvernul PNL de la pandemie la pande-mită generalizată”.

Documentul dedică un capitol „Chermezelor PNL în vreme de pandemie”, în care arată că „reprezentanţii Guvernului şi-au pierdut iremediabil credibilitatea în modul în care au gestionat pandemia”.

„Au spus pe gură că virusul e deosebit de grav, dar s-au purtat ca şi cum virusul n-ar fi existat, petrecând fără mască şi fără distanţare în clădirea guvernului sau dând petreceri în restaurante cu zeci de invitaţi şi interlopi. Au încălcat toate regulile pe care le-au impus cetăţenilor! Au nesocotit toate recomandările epidemiologilor! S-au purtat ca şi cum s-ar fi aflat deasupra legii şi a coronavirusului! Au sfidat un întreg popor pe are l-au forţat să respecte reguli şi restricţii pe care ei înşişi le-au călcat în picioare fără nicio jenă!”, se arată în moţiune.

De asemenea, semnatarii moţiunii susţin că „o naţiune întreagă l-a văzut pe şeful statului român, Klaus Iohannis, stând impasibil, fără mască, la reuniunile de la Bruxelles, într-un contrast jenant cu ceilalţi lideri politici europeni care se conformaseră regulilor de protecţie”.

„O naţiune întreagă l-a văzut pe şeful Executivului, Ludovic Orban fără mască, fără distanţare, fumând trabuc la un pahar de whisky, în clădirea Guvernului, după ce tocmai instituise pentru populaţie obligaţia de a purta mască în spaţii închise!”, adaugă moţiunea, care urmează să fie depusă în cursul zilei de luni la Parlament.

Liderul interimar al social-democraţilor a precizat că există discuţii cu toate partidele politice reprezentate în Parlament pentru susţinerea moţiunii de cenzură.

„Cred că, după citirea ei, nu vor mai exista forţe politice responsabile care să nu voteze moţiunea. Am cumulat tot – haosul din gestionarea pandemiei, lipsa de credibilitate a guvernului, sfidarea românilor prin tot felul de chermeze şi fraternizări cu interlopii, dezastrul economic, nerespectarea legilor privind alocaţiile, pensiile şi, mai nou, salariile profesorilor, ţinerea spitalelor închise, scăderea nivelului de trai şi furtul din banii românilor confirmat de raportul Curţii de Conturi”, a arătat liderul interimar al PSD.

Marcel Ciolacu a reiterat că „acest guvern trebuie să plece de îndată” şi, după adoptarea moţiunii de cenzură, PSD va merge la preşedintele României cu o propunere de prim-ministru.