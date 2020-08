Băsescu susține că el ar fi aplicat indexarea de 10 care se cuvine, conform legii, de la 1 ianuarie și în septembrie ar fi dat ceea ce se numește mărire, care în funcție de resursele pe care le are guvernul, ar fi putut fi 4-5%.

“Eu consider ca ar fi fost corect dacă anul acesta se aplica indexarea de 10 care se cuvine, conform legii, de la 1 ianuarie și în septembrie să fi dat ceea ce se numește mărire, care în funcție de resursele pe care le are guvernul, ar fi putut fi 4-5%. Așa li s-au dat pensionarilor 14% procente în septembrie, și banii au fost mai puțini, ca urmare a inflației.” A explicat Traian Băsescu, în direct la “România la apel”.

Majorarea de 40%, poveste de adormit copiii

“Sunt și eu pensionar și m-am săturat de erorile pe care le fac liderii pensionarilor, tot stau de fustele și pantalonii miniștrilor muncii, acceptă tot ce le spun aceștia, de parcă ar fi Dumnezeu…avem în buget, avem 40%…si avem de fapt 14%. Anul trecut a fost la fel, creșterea de 40% a fost o himeră de la început, statul român nu putea s-o susțină, putea doar 4 luni anul acestaa. Dar la anul ar fi însemnat vreo 31 de miliarde de lei în plus, iar peste 2 ani ar fi însemnat 51 de miliarde în plus. Deci România n-ar fi putut suporta nici dacă nu era pandemia,” a afirmat Traian Băsescu.

Fostul președinte l-a felicitat pe Florin Cîțu pentru modul în care a procedat.

„Orice e posibil în politica. Eu vă pot spune că, pe decizie politică, niște descreierați puteau să spună <<DA, dăm 40% că sunt ALEGERI!>>. Rețineți, niște descreierați, Slavă Domnului. Cîțu e cât de cât prudent și a zis, nu mizați pe pensii până nu avem creșterea numărului de locuri de muncă, până nu avem muncă nu putem face majorarea sustenabilă.” a mai afirmat Băsescu.