Fostul președinte Traian Băsescu a explicat de ce candidează și mai ales ce are de gând să le facă celor de la PNL și PSD.

„Foarte mulţi se întreabă ce are Băsescu? De ce pleacă de la o soluţie politică atât de călduţă cum este condiţia de membru în Parlamentul European şi vine la curăţat oraşul?

Am ajuns la concluzia că am acumulat atâta experienţă că ar fi păcat să nu-mi onorez mandatul pe care l-am câştigat în 2004 din primul tur şi l-am întrerupt în noiembrie pentru că am plecat la Cotroceni

Fac această oferă bucureştenilor. Vom vedea dacă o vor accepta le garanteză că nu o să le pară rău de ce se întâmpla în următorii patru ani dacă voi fi primar general”, a declarat Traian Băsescu, la România TV.

„Mie mi-a plăcut foate mult administraţia. Cei 10 ani în care am fost preşedinte m-au pus în afara administraţiei. Am ocazia să revin în administraţie. O fac cu toată plăcerea, renunţând la salariul de europarlamentar, renunţând şi la pensia de 1.500 de euro care i se cuvinte unui parlamentar după un mandat”, a continuat fostul președinte.

El a explicat de ce Ludovic Orban a ales să-l susţină pe Nicuşor Dan la Primăria Capitalei.

„Mergem pe propunerea pe care a făcut-o Băsescu. Mergem pe propunerea Nicuşor Dan pentru că nu-l dorea pe Rareş Bogdan la Primăria Capitalei.

Uite aşa s-au întâlnit acum două junghiuri care s-au trezit acum cu un junghi mai mare peste ei. Am intrat peste ei. Le va da dureri de cap la toţi, inclusiv PSD-ului”, a spus Traian Băsescu.

Fostul preşedinte are o țintă precisă: „Să nu credeţi că am ca ţintă să mă opresc ca procentaj sub procentele doamnei Firea. N-am intrat în acestă cursă ca să o pierd. Cred că Primăria Capitalei se va câştiga cu 35-38 la sută”.