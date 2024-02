Un post de radio din Kansas City a confirmat moartea DJ-ului Lisa Lopez-Galvan la parada în care un milion de oameni sărbătoreau victoria echipei Kansas City Chiefs la Super Bowl.

Evenimentul s-a transformat într-o tragedie. Cel puțin 22 de persoane au fost rănite în atacul armat, iar Lisa Galvan a murit pe loc, informează CBS News.

Acest act fără sens a luat o persoană frumoasă din familia ei și din această comunitate

Într-o declarație pe pagina de Facebook, postul de radio a confirmat moartea DJ-ului Lisa Lopez-Galvan, afirmând că „acest act fără sens a luat o persoană frumoasă din familia ei și din această comunitate KC”.

„Cu tristețe și cu o inima grea și frântă am anunțat comunitatea noastră că DJ-ul KKFI Lisa Lopez, gazda Taste of Tejano și-a pierdut viața astăzi în timpul filmărilor la parada KC Chiefs. Inimile și rugăciunile noastre sunt alături de familia ei”, se arată în declarație. „Încurajăm pe oricine a văzut ceva să contacteze forțele de ordine”. „A fost un om minunat și frumos. Era atât de plină de viață.”

O prietenă a victimei, a scris pe Facebook că „Lisa Lopez-Galvan a fost un om minunat și frumos”, adăugând: „Era un DJ local. Cu toții o știam. Era atât de plină de viață.”

Dintre cei peste 20 de răniți, opt au suferit răni care le-au pus viața în pericol, iar alți șapte au suferit răni grave.

Conform șefului poliției din Kansas City, Stacey Graves, împușcăturile au avut loc în centrul orașului, în partea de vest a Union Station.

Trei suspecți au fost reținuți

O parte din victimele împușcate sunt copii, a precizat șeful interimar al Departamentului de pompieri din Kansas City, Ross Grundyson, citat de CNN.

Potrivit poliției, trei suspecți au fost reținuți. Cel puțin o armă de foc a fost recuperată, a spus poliția. Motivul atacului rămâne neclar.

Victimele au fost transportate la mai multe spitale din zonă, potrivit Departamentului de Pompieri din Kansas City.

O femeie care a participat la paradă cu un grup de prieteni a declarat: „Am văzut doi oameni sângerând, jos pe pământ, și am început să fugim cât am putut de repede”.

O altă femeie, care a participat la paradă împreună cu soțul și fiica ei, a spus: „Am auzit împușcăturile și am luat-o de mână pe fiica mea și am fugit. Când oamenii au început să alerge, am știut că s-a întâmplat ceva”.

Kansas City Chiefs a confirmat că jucătorii echipei și familiile lor sunt în siguranță.

Relatările locale arată că jucătorii echipei Kansas City Chiefs se aflau încă pe o scenă când au fost trase primele focuri de armă.

Şeful poliţiei din Kansas City, Stacey Graves, a declarat că ofiţerii au răspuns imediat după ce au fost trase focurile de armă, iar detectivii care se aflau la faţa locului au deschis rapid o anchetă.

Departamentul de pompieri a intrat, de asemenea, în acţiune, acordând ajutor răniţilor.