Doliu în Hollywood! Un actor renumit a fost răpus de cancer. Avea 65 de ani

Rick Aiello, fiul regretatului actor Danny Aiello, a murit la vârsta de 65 de ani. Acesta este cunoscut pentru filme precum „Do the Right Thing”, „A Brooklyn State of Mind” și „Harlem Nights”.

Potrivit informațiilor transmise de către deadline.com, Rick Aiello a murit luni, 26 iulie, într-un spital din Warwick, New York, din cauza cancerului pancreatic. Sursa menționată punctează că tragicul deces a fost anunțat de către familia actorului.

Pentru ce roluri mai este cunoscut?

Amintim că Rick Aiello a jucat și în filme precum „Fire Walk With Me”, „The Sopranos”, „Sex and the City”, „the original Walker”, „Texas Ranger” and „Law & Order: Criminal Intent”. Acesta este cunoscut și pentru rolul său din serialul „Dellaventura”.

Fratele mai mare al regretatului actor, Danny Aiello III, a murit la rândul său din cauza cancerului de pancreas la vârsta de 53 de ani, în anul 2010.

