La începutul anului, Paul Danan a povestit despre lupta sa cu insuficiența respiratorie, care l-a adus în pragul morții. El a explicat că acest episod a fost declanșat de utilizarea excesivă a dispozitivelor de tip vape, ceea ce a dus la internarea sa la terapie intensivă, conform Daily Mail.

Într-un moment critic, familia sa a fost avertizată că ar putea să nu supraviețuiască nopții. Actorul a trecut printr-o resuscitare cardio-pulmonară și a fost conectat la aparate de oxigen, suferind ulterior de pneumonie.

Medicii i-au transmis că dependența sa de țigările electronice a avut un impact devastator asupra sănătății sale, iar continuarea acestui obicei ar putea duce la necesitatea utilizării permanente a unui aparat de oxigen. Actorul a recunoscut că acest avertisment medical a fost un moment decisiv pentru el, subliniind că utilizarea dispozitivelor de vapat a fost principalul factor care i-a declanșat problemele pulmonare.

„Eram mort – este un miracol că sunt aici. Fumam țigara electronică, apoi, brusc, mi-am pierdut respirația și am căzut. Familia mea a chemat ambulanța și a început să-mi facă resuscitare cardio-pulmonară (RCP), apoi au sosit polițiștii și au preluat intervenția înainte ca paramedicii să mă ducă la spital. Am fost conectat la un aparat în secția de terapie intensivă și am ajuns să fac pneumonie. Familia mea a fost avertizată că aș putea să nu supraviețuiesc nopții. Sunt atât de norocos”, a declarat actorul la începutul acestui an.