Sebastian Papaiani, un actor remarcabil al României, a lăsat în urmă o moștenire artistică impresionantă, dar și drame personale adânci. Viața sa a fost marcată de evenimente tragice, cum ar fi pierderea fraților săi gemeni și o relație tumultuoasă cu propriul său fiu.

Un moment devastator din viața lui Sebastian Papaiani a avut loc în timpul cutremurului din 1940, când el avea doar patru ani. Actorul a asistat la moartea fraților săi gemeni, Radu și Luminița, iar această amintire l-a urmărit toată viața.

„A căzut tavanul pe ei. Mama a băgat copăița cu Radu și cu Luminița sub pat, iar noi am ieșit. Noi nu am știut că a căzut tavanul peste ei… au murit asfixiați acolo”, a povestit el.