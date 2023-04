Doliu imens la Mănăstirea Sihăstria, din județul Neamț! Un călugăr a fost găsit fără suflare

Călugării de la Mănăstirea Sihăstria au spus că nu l-au mai văzut de 7 zile pe bărbatul în vârstă de 50 de ani.

Cel mai probabil, aceștia au crezut că monahul se roagă în chilia sa, mai ales că el locuia în cadrul Mănăstirii Sihăstria. După ce au observat că monarhul nu ieșise de mai multe zile afară, călugării au intrat în chilie și l-au găsit fără suflare.

Ce au descoperit anchetatorii. De câte zile ar fi fost decedat?

Potrivit anchetatorilor şi celor de la medicină legală, călugărul era decedat de mai bine de 7 zile. Trupul neînsufleţit al bărbatului fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Neamţ, în vederea efectuării necropsiei.

Poliţiştii desfăşoară acum o anchetă în acest caz, sub coordonarea unui procuror de caz.

Nu este singura tragedie care a adus doliu în România! Un băiețel de doar 3 ani a murit pe loc, după ce a fost lovit de un TIR

Un bărbat a traversat strada regulamentar alături de cei doi fii ai săi, însă au fost loviți de un TIR. Din păcate, fiul cel mic nu a mai putut fi salvat.

Bărbatul, pe nume Ciprian, a vrut să traverseze regulamentar strada, ținându-și de mână cei doi fii, în drumul spre grădiniță. Aceștia ieșiseră din cabinetul medicului de familie.

Văzând că un TIR s-a oprit pentru o persoană care traversa pe partea opusă, și Ciprian s-a angajat în traversare alături de cei doi fii ai săi. Șoferul nu i-a observat însă, și a pornit TIR-ul. Fiul cel mic, care avea numai 3 ani, a murit pe loc, iar cel mare a suferit răni ușoare, fiind externat din spital după câteva ore.

Ciprian a suferit răni grave. A fost operat de urgență în urma unei fracturi de splină și a suferit, de asemenea, o fractură de bazin.

Șoferul TIR-ului susține că cei doi copii au sărit pe trecerea de pietoni și nu i-a putut evita, deși imaginile de pe camerele de supraveghere arată altceva. S-a deschis dosar penal pe numele acestuia.

Pe pagina de Facebook a mamei băiețelului ucis au curs mesaje de condoleanțe

”Nu am cuvinte!!… Multa putere și forță…! Sincere condoleanțe….aveți sus un îngeraș păzitor!!!”, „Nici nu pot să-mi imaginez cât de mare e durerea ta. Mă rog să ai putere în aceste momente dificile.”, „În acest moment cuvintele sunt de prisos, Dumnezeu să vă dea multă putere sa treceți peste această imensă durere!”, „Nu sunt cuvinte! Chiar nu sunt! Am fost și am aprins lumânări ieri. Totul e de prisos! Dacă este ceva, orice, care să ajute în orice fel, în clipele astea… suntem alături de voi.”, „Cuvintele sunt fără niciun rost într-un așa moment de durere! Să vă dea Bunul Dumnezeu multă putere! Dumnezeu să aibă grijă de un așa suflet mic în Împărăția Sa!”, sunt numai câteva dintre acestea.