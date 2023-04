Bărbatul, pe nume Ciprian, a vrut să traverseze regulamentar strada, ținându-și de mână cei doi fii, în drumul spre grădiniță. Aceștia ieșiseră din cabinetul medicului de familie.

Tragedia a avut loc în comuna Leţcani din Iași.

Fiul cel mic a murit pe loc, după ce a fost lovit de TIR

Văzând că un TIR s-a oprit pentru o persoană care traversa pe partea opusă, și Ciprian s-a angajat în traversare alături de cei doi fii ai săi. Șoferul nu i-a observat însă, și a pornit TIR-ul. Fiul cel mic, care avea numai 3 ani, a murit pe loc, iar cel mare a suferit răni ușoare, fiind externat din spital după câteva ore.

Ciprian a suferit răni grave. A fost operat de urgență în urma unei fracturi de splină și a suferit, de asemenea, o fractură de bazin.

Șoferul TIR-ului susține că cei doi copii au sărit pe trecerea de pietoni și nu i-a putut evita, deși imaginile de pe camerele de supraveghere arată altceva. S-a deschis dosar penal de numele acestuia.

Pe pagina de Facebook a mamei băiețelului ucis, au venit mai multe mesaje de condoleanțe.

”Nu am cuvinte!!… Multa putere și forță…! Sincere condoleanțe….aveți sus un îngeraș păzitor!!!”, „Nici nu pot să-mi imaginez cât de mare e durerea ta. Mă rog să ai putere în aceste momente dificile.”, „În acest moment cuvintele sunt de prisos, Dumnezeu să vă dea multă putere sa treceți peste această imensă durere!”, „Nu sunt cuvinte! Chiar nu sunt! Am fost și am aprins lumânări ieri. Totul e de prisos! Dacă este ceva, orice, care să ajute în orice fel, în clipele astea… suntem alături de voi.”, „Cuvintele sunt fără niciun rost într-un așa moment de durere! Să vă dea Bunul Dumnezeu multă putere! Dumnezeu să aibă grijă de un așa suflet mic în Împărăția Sa!”, sunt numai câteva dintre acestea.

Primarul din Leţcani se plânge că nu are voie să construiască un refugiu pentru pietoni sau o pasarelă

„Acolo trebuia un refugiu pentru pietoni, iar cei de la Drumuri Naţionale au spus că gâtuim traficul rutier. Poate se face artera asta care decongestionează traficul pentru TIR-uri, că sunt o problemă. Ele ar trebui să aibă drumurile lor speciale, nu în interiorul localităţilor.

Nu se dau avize pentru pasarele din partea drumurilor naţionale pentru că nu sunt două benzi, este o bandă şi jumătate în localitate. Am încercat şi varianta asta, dar o dată cu modernizarea drumului european s-a încercat cu aceste refugii de pietoni care s-au făcut la şcoală şi la Primărie.

La grădiniţă nu s-a dat aprobare şi chiar acolo este foarte mare traficul. Trebuie să mai facem demersuri să existe şi acolo un refugiu dedicat pietonilor”, este mesajul transmis de către primarul comunei Leţcani, Stelian Turcu, potrivit adevarul.ro.

Băiețel de 9 ani găsit mort în Belgia

Aceasta nu este singura tragedie care a avut loc recent. Raul, un băiețel român în vârstă de 9 ani, a fost găsit fără viață pe fundul unui lac din Belgia. Se pare că băiatul a fost ucis chiar de către părinții săi!

Raul, un băiețel român în vârstă de 9 ani, a fost găsit fără viață, în data de joi, 13 aprilie, într-o geantă, pe fundul lacului Houtdok din Belgia. Cei care l-au ucis sunt chiar părinții băiatului, iar martoră la scenele teribile ar fi fost chiar sora băiatului, o fetiță în vârstă de 12 ani.

Potrivit unor surse din anchetă, copilul român a fost grav abuzat de ceva vreme. Era bătut cu o curea, lovit cu pumnii și stropit în mod regulat apă fierbite, dar și rece ca gheața. Un locuitor din zonă susține că a văzut-o pe mamă că își bătea adesea copiii.

La începutul anului, Raul a dispărut brusc. Familia nu mai știa nimic de el, iar de fiecare dată când întrebau primeau scuze pentru absența lui.