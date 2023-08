Fratele vitreg al lui Ștefan Bănică Jr s-a stins din viață la doar 25 de ani

Deși Stefan Bănică Jr este mereu cu zâmbetul pe buze la TV și în concerte, puțini cunosc trauma din tinerețea lui. Artist a avut un frate vitreg, pe Alexandru Silviu, însă viața acestuia s-a curmat fulgerător la 25 de ani. Cântărețul a ales numele fiului său cel mic, Alexandru, și pentru a celebra viața fratelui vitreg.

Ștefan și Alexandru erau frați de tată, între ei fiind o diferență de vârstă de opt ani, însă aveau o relație excelentă. Alexandru, poreclit de prieteni „Babanu”, a fost fiul lui Ștefan Bănică Sr. din a doua căsnicie, cea cu Irina. Aceasta a fost o creatoare de modă care a decedat în 1985.

Tragedia fratelui vitreg al lui Ștefan Bănică

Ștefan Bănică și-a văzut fratele vitreg pentru ultima dată în 2001, moment când Alexandru Bănică a murit la vârsta de 25 de ani, într-un accident rutier provocat chiar de cel mai bun prieten al său.

Tragedia a avut loc pe Strada Matei Voievod, în sectorul 3 din București, după ce prietenul lui Alexandru a pierdut controlul mașinii din cauza vitezei excesive.

Mașina a intrat într-un stâlp din beton, de susținere a firelor electrice, după care Alexandru Bănică a ajuns în stare gravă la spital. După câteva zile în spital, a murit.

Alexandra Velniciuc a fost martora accidentului și a povestit pentru Libertatea: „Eu am copilărit cu Alexandru, cu fratele lui Ștefan Bănică Jr. Am avut o copilărie frumoasă, la Cumpătu ne întâlneam. Și întâmplarea a făcut ca Alexandru să plece din lumea asta în fața Facultății de Teatru! Eu eram în sala de curs. S-a auzit o bubuitură cumplită, am ieșit și am văzut un accident, nu știam cine, ce și cum… Aia a fost!”

Povestea numelui „Alexandru”

Ștefan Bănică este destul de reținut când vine vorba despre viața lui personală, de aceea putem doar presupune semnificația numelui de „Alexandru”. Mulți au asociat numele fiului său cel mic, Alexandru, ca fiind un gest de iubire în memoria fratelui său cel vitreg care a murit în acel accident.

Iată ce declara Bănică Jr. la nașterea fiului său cel mic, în 2019:

„Sunt fericit pentru că a venit pe lume fiul meu cel mai mic, haios și sănătos, Alexandru Bănică. Eu și soția mea vă mulțumim tuturor celor care ați fost alături de noi în această perioadă, pentru faptul că ne-ați respectat intimitatea și pentru toate mesajele frumoase”.

Ștefan Bănică mai are un băiat, Radu Ștefan (21 de ani), din relația cu Camelia Constantinescu, dar și o fată, Ana Violeta (15 ani), din căsătoria cu Andreea Marin.