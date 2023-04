Dalai Lama, pe numele său Tenzin Gyatso, este cea mai sfântă figură a budismului tibetan și trăiește în exil în India din anul 1959, când Tibetul a fost anexat de către China.

În înregistrarea care a devenit virală, unul dintre elevi, un băiețel, în întreabă la microfon „Pot să te îmbrățișez?”.

Liderul spiritual, în vârstă de 87 de ani, i-a spus să urce pe platforma pe care era așezat, după care îi face semn spre obraz și îi spune „mai întâi aici”, iar copilul îl sărută și îl îmbrățișează.

Dalai Lama l-a ținut pe elev în brațe și i-a spus „cred că și aici”, sărutându-l apoi pe gură. „Și suge-mi limba”, a spus ulterior Dalai Lama, frunte în frunte cu elevul, în timp ce publicul râdea.

După aceea, liderul spiritual i-a vorbit băiatului și l-a sfătuit să se uite la cei care creează „pace și fericire” și să nu urmeze „ființele umane care ucid mereu alți oameni”, înainte de a-i oferi o ultimă îmbrățișare, relatează The Guardian.

Videoclipul s-a răspândit rapid pe internet, iar mulți au condamnat comportamentul lui Dalai Lama, catalogându-l drept „nepotrivit”, „scandalos” și „dezgustător”.

Why is the Dalai Lama fondling this young boy and asking him to “suck his tongue”? pic.twitter.com/cZWHfbgTAd

— Stew Peters (@realstewpeters) April 9, 2023