Autoritățile franceze au anunțat cel puțin cinci răniți, în timp ce printre dărâmături ar putea fi prinse între patru şi zece persoane. Astfel, bilanțul ar putea fi mult mai grav.

Pagina de Twitter „Pompierii din Franța” a distribuit un clip în care poate fi văzută zona afectată.

„Cercetarea în dărâmături a fost lansată imediat pentru a extrage eventualele victime și pentru a proceda la „înlăturarea dubiilor” cu echipe USAR (căutare și salvare urbană). De asemenea, se desfășoară acțiuni de stingere”, au scris pompierii în postarea respectivă.

Ministrul de Interne, Gérald Darmanin, a sosit la locul tragediei și a spus că o intervenție clasică nu este posibilă, deoarece „apa nu ar trebui să împiedice eventualele victime să supravieţuiască”,

„Incendiul este încă în desfăşurare în acest moment. Nu putem interveni în mod clasic, deoarece apa nu ar trebui să împiedice eventualele victime să supravieţuiască”, a transmis Gérald Darmanin.

„Credem că sunt între 4 şi 10 persoane sub dărâmături”, a mai spus ministrul, punctând că bilanţul provizoriu este de „şase persoane rănite, dintre care cinci se află în stare de urgenţă relativă”.

„Niciuna dintre ele nu se află între viaţă şi moarte. Aproximativ treizeci de clădiri care sunt acum vizate de evacuări. Nu putem şti ce a provocat explozia”, a transmis Gérald Darmanin.

VIDEO: 🇫🇷 Rescuers search for victims after Marseille building collapse

Rescuers searched the rubble of the four-storey apartment building in the southern French port city early on Sunday, with at least five people from surrounding structures injured, officials said pic.twitter.com/txFDYSq8rh

— AFP News Agency (@AFP) April 9, 2023