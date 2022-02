Vești teribile din lumea filmului, asta după ce actorul Moses J. Moseley, cunsocut din serialul „The Walking Dead”, extrem de urmărit și în România, a murit subit, la vârsta de 31 de ani, în cursul zilei de marți.

Actorul american Moses J. Moseley, a interpretat rolul lui Mike în serialul „The Walking Dead”. Moses J. Moseley l-a interpretat pe Mike, „zombie de companie” al lui Michonne, în trei sezoane ale serialului „The Walking Dead”, între 2012 şi 2015.

Acesta a decedat subit, la vârsta de 31 de ani, iar motivele tragediei nu au fost cunoscute încă. Din primele informații, trupul său a fost găsit la Stockbridge, o zonă suburbiile oraşului Atlanta. Informațiile au fost confirmate de agentul său.

Tabatha Minchew, agentul său, a salutat cariera sa într-un comunicat publicat recent.

„Moses a fost o persoană foarte talentată, înconjurat de o lumină magnifică. Le va lipsi prietenilor săi, familiei şi fanilor. Transmitea întotdeauna o energie fericită în jurul lui”.

Cauzele morţii nu sunt încă date publicității, iar autoritățile trebuie să vină cu noi informații. Ma mult, Moses J. Moseley a fost dat dispărut de familia sa încă de acum câteva zile. În prezent este în desfășurare o anchetă, scrie BBC.

Postul de televiziune AMC, care difuzează serialul în America, i-a adus un omagiu pe Twitter.

„Gândurile şi rugăciunile noastre merg către Moses J. Moseley, membru al familiei The Walking Dead”.

Moses J. Moseley s-a născut în Aiken, Carolina de Sud. A studiat dreptul penal la Atlanta, în statul Georgia. A început prin a fi model, înainte de a se lansa în actorie. După ce a făcut figuraţie în producţii mari, precum saga „Hunter Games”, a început să obţină roluri mai importante. În special în serialele „Watchmen” şi „Ruthless”. Lansat în 2010, „The Walking Dead”, al unsprezecelea şi ultimul sezon, se va încheia în lunile următoare.

Our thoughts and prayers are with our #TWDFamily member Moses J. Moseley. pic.twitter.com/ahCrRNA652

— The Walking Dead on AMC (@WalkingDead_AMC) February 1, 2022