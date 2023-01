Jeremiah Green, membru fondator și toboșar al trupei rock americane Modest Mouse, a murit sâmbătă, după ce fusese diagnosticat recent cu cancer.

Green fusese diagnosticat recent cu cancer

„Nu știu o modalitate de a ușura acest lucru: Astăzi l-am pierdut pe dragul nostru prieten Jeremiah”, a scris trupa Modest Mouse pe contul de Instagram. „S-a întins să se odihnească și pur și simplu s-a stins”.

Săptămâna trecută, solistul Isaac Brock a confirmat că Green a fost „diagnosticat cu cancer cu puțin timp în urmă”, fără a intra în detalii despre starea sa. De asemenea, s-a spus că Green se retrăsese dintr-un turneu pentru că avea cancer în stadiul 4 și făcea chimioterapie.

Green, în vârstă de 45 de ani, a ajutat la fondarea formației post-grunge la începutul anilor ’90 în statul Washington, dar în scurt timp a devenit o figură a scenei muzicale din Portland, Oregon.

Piesele lor de bază, cântece descrise de revista Spin în 2000 ca fiind „despre faptul că sunt rămași blocați în America vremurilor de boom”, au făcut din ei ceea ce revista a numit „purtătorul torței indie”. Green și Brock s-au întâlnit inițial în drum spre o masă gratuită sponsorizată de un grup de adepți ai mișcării Hare Krishna.

O trupă rock carismatică

Revista a descris trupa ca fiind un lucru rar, „o trupă rock carismatică de pe scena indie”. Articolul îi descria pe membrii trupei, în afară de Brock, ca fiind „tăcuți”. „Prefer să mă ascund decât să fiu în centrul atenției”, a declarat Green pentru revistă.

După cum sugerează și numele lor, aceștia proveneau din familii modeste și își repetau muzica într-un șopron. În 1996, trupa a lansat piesa „This Is a Long Drive for Someone With Nothing to Think About” și, un an mai târziu, albumul care este considerat în mod obișnuit drept cel mai bun al lor, „The Lonesome Crowded West”.

Abia în 2004, cu albumul „Good News for People Who Love Bad News”, Modest Mouse a reușit să pătrundă în mainstream. Deși Green nu a apărut pe acel album, iar Modest Mouse a trecut prin numeroase schimbări de componență, el a fost un membru constant. În ultimii 20 de ani, trupa a lansat șapte albume.