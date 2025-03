David Johansen, ultima legendă a trupei New York Dolls, a murit la 75 de ani

David Johansen, solistul trupei New York Dolls și ultimul membru supraviețuitor al acesteia, a murit vineri, la vârsta de 75 de ani, în locuința sa din New York. Vestea a fost confirmată de fiica sa, Leah Hennessey. Artistul suferea de cancer în stadiul patru, o tumoare pe creier și o fractură la spate, diagnosticate în 2020, ceea ce l-a împiedicat să mai cânte în ultimii ani.

Johansen a fost o figură emblematică în muzica rock, influențând mișcarea punk și glam prin New York Dolls, iar mai târziu și-a reinventat cariera sub numele Buster Poindexter, explorând stiluri muzicale diferite și devenind actor.

Născut în Staten Island, David Johansen și-a început cariera muzicală în anii ’60 cu trupa Vagabond Missionaries. În 1971, s-a alăturat New York Dolls, o formație care avea să devină legendară pentru stilul său provocator și sunetul sălbatic.

Debutul trupei a avut loc în Ajunul Crăciunului, într-un adăpost pentru persoane fără locuință. În 1973, au lansat primul lor album, „New York Dolls”, produs de Todd Rundgren, un material considerat revoluționar, dar care nu a avut succes comercial.

Piese precum „Personality Crisis” și „Looking for a Kiss” au captat spiritul tinerilor alienați, iar trupa a fost un precursor direct pentru formații punk precum The Ramones și Sex Pistols. Cu toate acestea, New York Dolls au fost cunoscuți mai mult pentru exces, haos și consum de droguri decât pentru succes muzical. În 1976, după ani de conflicte și autodistrugere, trupa s-a destrămat.

Cariera solo și succesul cu Buster Poindexter

După despărțirea de New York Dolls, David Johansen și-a continuat cariera solo, lansând mai multe albume și colaborând cu Sylvain Sylvain, un fost coleg din trupă. În 1982, a cântat în deschiderea turneului The Who pe Coasta de Est.

La finalul anilor ’80, și-a reinventat imaginea sub numele Buster Poindexter, abordând un stil mai aproape de jazz și lounge. Cel mai mare succes al său a venit cu piesa „Hot Hot Hot”, un hit care a devenit sinonim cu petrecerile și atmosfera tropicală.

David Johansen nu s-a limitat doar la muzică. În 1988, a jucat Fantoma Crăciunului Trecut în filmul „Scrooged”, alături de Bill Murray. De-a lungul anilor, a apărut și în „Car 54, Where Are You?”, „Let It Ride”, „Mr. Nanny”, precum și în serialul HBO „Oz”.

Moștenirea lui David Johansen

În 2004, Johansen, Sylvain Sylvain și Arthur Kane au reunit New York Dolls, lansând trei albume și plecând într-un turneu care a fost primit cu entuziasm de fanii vechi și noi. Această revenire a marcat un moment special pentru istoria trupei, dar și o ultimă strălucire a unei formații iconice.

Johansen lasă în urmă o carieră de peste cinci decenii, în care a influențat muzica punk, rock și jazz, trecând prin multiple transformări artistice. A fost un vizionar al rock-ului, un entertainer carismatic și o figură esențială a contraculturii muzicale.

David Johansen era căsătorit cu Mara Hennessey și avea o fiică, Leah Hennessey. Moartea sa încheie un capitol important din istoria rock-ului, dar muzica sa rămâne o sursă de inspirație pentru generațiile viitoare.