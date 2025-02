Cauza morții a fost legată de problemele de sănătate cu care se confrunta Roberta Flack, inclusiv scleroza laterală amiotrofică, boală de care fusese diagnosticată public în 2022.

Roberta Flack a demonstrat un talent muzical deosebit încă de la o vârstă fragedă

Născută pe 10 februarie 1937, în Black Mountain, Carolina de Nord, Roberta Cleopatra Flack a demonstrat un talent muzical deosebit încă de la o vârstă fragedă. A început să studieze pianul la doar 9 ani și, la 15 ani, a obținut o bursă la Universitatea Howard, unde a aprofundat studiile muzicale. Deși la început visa să își construiască o carieră în muzica clasică, destinul a dus-o în cluburile de noapte din Washington, D.C., unde a început să îmbine elemente din jazz, blues, folk și pop.

Primul său album, „First Take” lansat în 1969, a marcat începutul unei cariere de succes. Piesa „The First Time Ever I Saw Your Face” din acest album a câștigat un impact semnificativ și a devenit un hit major, mai ales după ce a fost inclusă în filmul „Play Misty for Me” al lui Clint Eastwood. Melodia a ajuns pe primul loc în topurile Billboard Hot 100, unde a stat timp de șase săptămâni în 1972 și a câștigat premiul Grammy pentru „Record of the Year” în 1973.

Un alt moment de referință în cariera sa a fost piesa „Killing Me Softly With His Song”

Un alt moment de referință în cariera sa a fost piesa „Killing Me Softly With His Song”, lansată în 1973. Aceasta a stat cinci săptămâni pe primul loc în topurile Billboard și i-a adus al doilea premiu Grammy consecutiv pentru „Record of the Year”, făcând-o prima artistă care a reușit această performanță în ani consecutivi. De-a lungul carierei sale, Flack a colaborat cu artiști de renume, precum Donny Hathaway, cu care a înregistrat piese celebre ca „Where Is the Love” și „The Closer I Get to You”.

Questlove, baterist la The Roots, director muzical la „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” și cineast, i-a adus un omagiu lui Flack.

„Mulțumesc Roberta Flack. Odihnește-te în melodie (n.red. Rest In Melody)”, a scris el, alături de o fotografie a regretatei artiste, conform BBC.

Stilul muzical sofisticat și abordarea intimă a interpretării au influențat profund genul „quiet storm” în R&B și au lăsat o amprentă de neșters asupra industriei muzicale. Flack rămâne o figură de referință, iar muzica sa continuă să fie apreciată de noi generații de ascultători.