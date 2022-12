Soția lui Nosfe, Mădălina Crețan, a oferit primul interviu după moartea artistului. Ea a relatat cu lacrimi în ochi, cum au fost ultimele momente din viaţa rapperului din trupa Șatra B.E.N.Z. Moartea acestuia a șocat pe toată lumea. El a murit la scurt timp după un concert, în urma unui infarct miocardic. Artistul avea 37 de ani.

La aproape două luni de la nefericitul eveniment, Mădălina, partenera rapperului din trupa Șatra B.E.N.Z. a dat primul interviu pentru Antena Stars.

„Am fost cu el în seara aia. Îmi spunea doar că băuse foarte mult acid și simțea că are un nod în capul pieptului și că dacă o să reușească să dea gazele respective afară, o să fie ok”, a povestit Mădălina.

Nosfe a fost extraordinar de stăpân pe el

Ea a ținut să spună că Nosfe a avut acest sentiment încă din timpul concertului.

„Am vrut să chem ambulanța, doar că el a fost extraordinar de stăpân pe el. Nu avea absolut nimic, adică era perfect conștient. Stătea drept pe picioare şi îmi spunea în continuu să stau liniștită că e ok, trebuie doar să elimine aceste gaze”, a mai spus Mădălina.

De la concert cei doi soţi au mers acasă, acolo unde , spune Mădălina, artistul a continuat să acuze senzația de gaze.

„Ne-am urcat în mașină, a fost ok. Pe drum, am vorbit cu el, nu se văita neapărat de o durere. Am ajuns acasă ne-am schimbat și mi-a spus că vrea să meargă să mai stea un pic la laptop, să se liniștească.

De fiecare dată după un astfel de concert nu te poți pune în pat să te culci, că rămâi cu adrenalină, cu agitație și el de obicei își făcea un ceai și se uita la un serial”, a spus ea.

Soția artistului nu și-a închipuit ce avea să urmeze

Mădălina a continuat să ofere detalii despre ce a urmat.

„A crezut că și-a uitat telefonul în mașină și a zis că se duce să și-l ia. Nu avea absolut nimic care să te înspăimânte, nimic. Nu îi venea amețeală, privirea era la fel de clară.

Nu știu, nicio secundă nu mi-a trecut prin cap că ar fi ceva atât de grav”, a povestit îndurerată soția lui Nosfe, Mădălina Crețan, sursei citate.

În vârstă de 37 de ani, rapperul Nosfe activa atât pe plan solo, cât și în celebra trupă Șatra B.E.N.Z. De asemenea, Nosfe a colaborat și cu Ruby pentru piesa „Condimente”. Era de 20 de ani în piața muzicală.

Nosfe s-a născut pe 24 martie 1985 în Galați. A performant în primul său concert în Galați, iar al doilea a fost în Brăila. Artistul era căsătorit și avea o fetiță. A lansat mai multe albume printre care „Uncle Benz”, „Caps Locked”, „Rollin Stoned 2” și „Înainte Nosferatu”.