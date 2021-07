Traficul de țigări de la Arad, mai complex decât se credea. Ancheta DIICOT a scos totul la iveală

Procurorii spun că grupul infracțional a fost organizat la începutul anului 2017 de către Alin Iovănuț, Cosmin Mladin, Daniel Copil, Gheorge Costea (cunoscut și sun porecla de Mambo) și Rareș Grigore.

Potrivit anchetei, Alin Iovănuț este cel care se ocupa cu asigurarea intgrității și siguranței transportului până la depozitele interimare. Tot el trebuia să pună la dispoziție spații de depozitare. La momentul fondării organizației, arată documentele din dosar, el era asociat la o firmă de pază ceea ce îi permitea să asigure integritatea și filajul transporturilor de contrabandă.

Rareș Grigore se ocupa cu găsirea modalităților de transport și disimulare a țigărilor. În plus, el trebuia să colecteze banii și să îi aducă în țară.

Restul membrilor se ocupau cu aprovizionarea de țigări de la grupările de crimă organizată din Ucraina, Serbia sau Republica Moldova.

Rețeaua de firme de transport era amplă

Pressalert.ro notează că liderii grupării au atras în afacere mai mulți patroni ai unor firme de transport internațional de mărfuri pentru a putea transporta țigările spre vestul continentului.

Liderii rețelei companiilor au acordat o atenție specială companiilor care aveau contracte cu firmele multinaționale pentru transportul de piese către clienții din vestul Europei, mai ales Marea Britanie.

În urma anchetei s-au descoperit mai multe companii care au intrat în rețeaua de contrabandă: Speed Line Impex SRL din Arad, SC CDC Transport Innovations, SC Mig Plus Spedition&Transport SRL, SC Dorin Com SR, SC Palaghiță Truck Edy SRL, SC Lipot Liv Trans SRL din Oradea, SC Seven Skyline SRL, SC Wolf Trans SRL din Arad, SC Weismann Internațional Transport Company SRL, SC Amira Carpe Diem Trans SRL Dâmbovița, SC Crimona Comtur SRL Arad și SC Ele HR Solutions SRL.

Potrivit procurorilor, gruparea avea mai mulți șoferi de încredere care erau mutați de la o firmă la alta pentru a transporta țigările de contrabandă. Uneori, aceștia erau angajați doar pentru câteva zile.

Depozitele grupării

De-a lungul timpului, notează sursa anterior citată, au fost identificate mai multe depozite folosite de grupare, printre care depozite ale firmei Metalcop International SRL din Arad, hale în Pecica, în combinatul Vladimirescu, un siloz în localitățile Slonta și Tulca și un depozit în localitatea Dumbrăvița.

Țigările de contrabandă erau duse din localitatea Șofronea, în mașini care transportau balast pentru un tronson de autostradă din Ungaria, peste graniță.

Anchetatorii notează că au fost folosite și depozite intermediare în străinătate, subliniind că au fost închiriate hale în Ungaria și pe teritoriul Belgiei.

Sursă foto: Dreamstime