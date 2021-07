Este cutremur în România. Un șofer extrem de apropiat de presupusul şef al traficanţilor de ţigări a decis să rupă tăcerea. Acesta a făcut dezvăluiri colosale despre patronul său. Este vorba despre Cosmin Mladin. El ar fi protejat de poliţiştii din Arad. Mai grav este faptul că presupusul interlop ar avea chiar şi filmări când le dă bani poliţiştilor pentru fiecare transport de ţigări care trece ilegal.

Unul din şoferii din apropierea lui Cosmin Mladin, liderul traficanţilor de ţigări din vestul ţării, a dat mai multe detalii la Antena 3. El a spus, conform livearad, că șeful său avea oameni în Poliţie, atât în Arad, cât şi la Bucureşti. Mladin, care aducea şi câte 10 camioane de ţigări pe lună, cotiza la fiecare transport către protectorii săi din MAI. Mai mult decât atât, s-a asigurat de fidelitatea acestora filmându-i în ipostaze compromiţătoare, inclusiv când se distrau la saloane erotice.

Potrivit declarațiilor făcute sub anonomat de către șofer, la Antena 3, Mladin are mulți oameni în poliție.

Dezvăluiri cutremurătoare făcute de șoferul lui Mladin

„Tot timpul, la toate, de fiecare data cand au fost perchezitii a fost anunțat”, spus șoferul. Întrebat dacă acest lucru înseamnă că el cotizează sau că are filmulețe, omul apropiat de presupusul traficant de țigări a dat un răspuns categoric.

„Din câte se vorbeşte în oraş are filmulete cu niste persoane de la cei cărora le-a spus că dacă o să vină să-l ia sau să-l aresteze, o sa dea filmările la procurori, la tv…”, a comentat acesta.

Este vorba despre filmări compromițătoare în care sunt vizați oamenii legii.

„Cum le dă banii, cum iese cu ei în oras la cluburi de masaje erotice”, a continuat șoferul. Acesta a explicat că este vorba de polițiști și a ținut să precizeze că Mladin „are oameni și la Bucuresti din câte spunea, se lauda la toata lumea”.

Răspunsul cel mai cutremurător a venit la final. Întrebat dacă e protejat la nivelul poliției Arad mai mult decât la Bucuresti, șoferul a spus sec: Da. A urmat apoi o altă chestiune. „Are persoane in politia Arad care-l protejeaza?”, a fost întrebat șoferul. Replica acestia a venit imediat. „Da, la Economic. A spus ca pe traficul de tigari, pe partea de vest nu are nimeni ce sa-i faca petru că are toată politia la mână! La fiecare transport aveau banii pusi separat pentru organele de politie”, a poverstit acesta.

Întrebat cât de dese erau transporturile, omul lui Mladin a dezvăluit că era vorba de 7,8,10 camioane pe lună.

Trebuie amintit că liderul traficanţilor de ţigări Cosmin Mladin, a fost urmărit pe autostradă de cei care îl filau, însă aceştia i-au pierdut la un moment dat. DIICOT ia în calcul ipoteza că a fugit din ţară.