Teodor Meleşcanu se arată surprins de propunerea de excludere a sa din partid, în contextul în care PSD îl susţine pentru postul de preşedinte al Senatului. Fostul ministru de Externe a declarat la Antena 3 că îşi doreşte să rămână membru ALDE, dar că funcţiile nu mai reprezintă o atracţie pentru el.

„Am fost relativ surprins neplăcut de propunerile de a sancționa prin excludere cei care ar participa la funcțiile de conducere în Parlament. Eu am crezut că funcțiile se obțin în Parlament prin alegeri, pentru că nu suntem iobagi pe moșia nimănui. Orgoliul unui politician nu are ce căuta în conduita unui politician integru. Sigur nu poți satisface pe toată lumea.

Eu sunt membru ALDE și doresc să rămân membru al ALDE. De peste 15 ani am fost alături de domnul președinte Tăriceanu și am contribuit la proiectul politic care se numește ALDE. Am stat alături de domnul Tăriceanu în momente dificile, de exemplu excluderea din PNL în perioada lui Crin Antonescu. Urmăresc consolidarea ALDE.

La experiența mea, funcțiile nu prezintă pentru mine nicio atracție. Dacă însă voi fi ales de către colegi mei senatori președinte al Senatului voi aduce experiența mea, echilibrul și continuarea proiectului ALDE împreună cu PSD. Eu am convingerea că România are nevoie de stabilitate și continuitate pentru a atrage investitori străini și creșterea nivelului de trai a românilor. De aceea doresc salvarea colaborării PSD și ALDE pentru binele României”, a precizat Meleşcanu.

Fostul ministru de Externe consideră că există în continuare numeroase soluţii politice pentru ALDE. Chiar dacă a ieşit din coaliţia de guvernare, partidul poate să susţină programul de guvernare şi de acum încolo.

„Deocamdată există ministru de la ALDE care și-a asumat rămânerea în Guvern. Din punctul meu de vedere cred că există foarte multe soluții. Avem nevoie de o colaborare între ALDE și PSD pentru binele ALDE în primul rând și pentru binele României în general. E nevoie de consultări. Dacă noi am fost oameni care am bătut palma pentru un program de guvernare, cu bune și cu rele, e evident că trebuie să găsim o soluție pentru ca această continuare a politicii să fie și pe viitor. Ea nu trebuie să fie sub forma unei reîntoarceri la guvernare, ci poate fi o formă de sprijin a programului de guvernare. Obiectivul este ca să asigurăm stabilitatea și funcționarea Guvernului”, spune Teodor Meleşcanu.

