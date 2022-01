Poșta Română, anunțul momentului despre pensii! A finalizat distribuirea pentru luna ianuarie

Ultimele pensii din categoria celor distribuite, la domiciliu, prin Poșta Română au fost achitate, astăzi. Beneficiarii care nu au fost găsiți acasă pot intra în posesia drepturilor bănești, la ghișeele subunităților poștale, până în data de 18.01.2022.

„Așa cum am promis, am depus toate eforturile pentru a distribui banii pensionarilor într-un timp cât mai scurt, indiferent de situația specială pe care o întâmpinăm la fiecare început de an. Vreau să le mulțumesc tuturor angajaților Poștei Române care au lucrat la capacitate maximă și au demonstrat, încă o dată, că sunt aproape de această categorie de clienți. Totodată, țin să le mulțumesc partenerilor noștri din sistemul bancar care ne susțin în fiecare lună cu obținerea de numerar, dar și Casei Naționale de Pensii Publice și Trezoreriei Municipiului București, care ne-au livrat toate sumele în timp util”, a declarat Valentin Ștefan, Directorul General al Poștei Române.

Față de intervalul obișnuit de distribuire a pensiilor, conform contractului, 1 – 15 ale fiecărei luni, în ianuarie, Poșta Română a distribuit toate pensiile într-un interval comasat de doar opt zile lucrătoare.

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a anunțat că a transmis conducerii Poștei Române să depună eforturi pentru ca pensiile pe luna ianuarie să fie plătite până în data de 15.

„Am discutat telefonic, în această seară, cu directorul general adjunct al Poștei Române, Ovidiu Călin, astfel încât să fie depuse toate eforturile pentru ca pensiile pe luna ianuarie a anului 2022 să fie plătite până în data de 15. Posibila întârziere din ianuarie este anuală, fiindcă nu se pot vira banii în luna decembrie 2021 pentru ianuarie 2022, așa cum se întâmplă în celelalte luni ale anului, deoarece vorbim de bugetul pe alt an. Vom depune toate eforturile pentru ca seniorii României să nu fie nevoiți să își aștepte drepturile nici măcar o zi în plus”, a postat Budăi pe Facebook.

Poşta Română anunțase inițial că în ianuarie distribuirea pensiilor se va decala cu două zile, deoarece banii pentru drepturile sociale vor fi viraţi în conturile Poştei începând cu 4 ianuarie, cum se întâmplă la fiecare început de an.

„Într-o lună obişnuită, Poşta Română primeşte prima parte a banilor de pensii cu trei zile înainte de prima zi lucrătoare a lunii în care pensiile sunt livrate. Partenerii noştri de la Casa Naţională de Pensii Publice vor vira contravaloarea drepturilor de protecţie socială, în conturile Poştei Române, cu o decalare de câteva zile, ca la orice început de an. Transformarea acestora în cash şi distribuirea în genţile fiecărui factor poştal durează aproximativ trei zile. Astfel, calendarul de achitare a pensiilor din sistemul public de pensii (pensii de asigurări sociale de stat, agricultori, veterani de război, văduve şi văduve de război, IOVR) va fi următorul: la domiciliu: în perioada 6 – 17 ianuarie 2022, iar la ghişeele subunităţilor poştale: până în data de 19 ianuarie 2022”, a anunțat compania.