Potrivit datelor prezentate de Asociaţia de Management al Destinaţiei Turistice Delta Dunării (AMDTDD), turismul în Delta Dunării a înregistrat în 2021 o scădere cu 15-20% faţă de anul trecut.

Corina Davidov, AMDTDD: Per total, putem vorbi de o scădere a numărului de turişti în acest an de 15-20%

Cu toate acestea, unii agenți economici se laudă totuși că au înregistrat o creştere a numărului de vizitatori.

Corina Davidov, consilier de comunicare în cadrul AMDTDD, a afirmat, sâmbătă, că în acest an numărul vizitatorilor din Deltă a scăzut cu până la 20% faţă de anul trecut.

„Per total, putem vorbi de o scădere a numărului de turişti în acest an de 15-20%. Acum, asistăm la o toamnă foarte frumoasă care ne face să credem că operatorii vor recupera pierderile din primăvară.

Hotelierii ne spun că au rezervări până în decembrie, luna octombrie fiind deja plină. Astfel, per total, anul va fi unul bun”, a declarat Corina Davidov, prezentă la seminarul „Turismul deltaic între Covid şi război. Sezonul turistic la bilanţ. Provocări şi perspective”.

Acuzații grave la adresa barcagiilor

Simpozionul a avut loc într-un resort din Jurilovca, judeţul Tulcea. Cu această ocazie, agenţii economici care desfăşoară activităţi de turism şi-au prezentat problemele, printre acestea fiind atât refuzul turiştilor din străinătate de a plăti avansurile pentru rezervările pe care le fac, cât şi daunele pe care le provoacă mediului ambarcaţiunile care circulă cu viteză pe canalele şi lacurile din Deltă.

„Problema nu sunt motoarele, ci barcagii. (…) Trebuie retrase licenţe de turism, licenţele de transport în Deltă, de muncă în Deltă, atunci când barcagii fac măceluri aşa cum toată lumea a văzut”, a precizat Mihai Baciu, unul dintre participanții la acest seminar, potrivit Agerpres.

Scăderile înregistrate la nivelul turiștilor din Deltă nu sunt însă generale.

„În 15 ani, am reuşit să fidelizăm clientela. (…) Am învăţat să facem turism de leisure. Eram foarte obişnuiţi să primim pescari, dar am pus accent pe turismul de leisure, iar oamenii s-au simţit foarte bine şi au revenit tot mai mulţi.

Putem să vorbim de o creştere cu 20% a numărului de turişti pe care am şi targetat-o în ianuarie. Noi suntem conştienţi că fiecare an va veni cu anumite probleme, suntem obişnuiţi să întâmpinăm dificultăţi şi suntem pregătiţi să ne facem treaba”, a explicat Silvia Savu, reprezentanta unui complex din Deltă.

Problemele cauzate de război, dar și de scumpirea curentului electric și a gazelor

Ȋn zona de terasă a judeţului Tulcea există unităţi de cazare care, în ciuda situaţiei generate de războiul din Ucraina, au reuşit să-şi păstreze clienţii.

„La noi, creşterea numărului de turişti a fost de 10%, dar din punct de vedere financiar nu s-a întâmplat mare lucru şi asta în principal datorită faptului că ne-am menţinut preţurile. Sperăm ca prin energia verde să reducem cheltuielile şi să rezistăm. Nu avem altă soluţie. (…)

Având în vedere că preţul materiei prime, al peştelui, a crescut cu cel puţin 25%, poate că acesta ar trebui să fie şi procentul de creştere a preţurilor practicate la oferte.

Energia electrică la noi este de şase ori mai mare (mai scumpă – n.red.) decât acum doi ani, iar gazul a înregistrat o creştere faţă de anul trecut de 40%”, a precizat managerul unei pensiuni din Lunca, Mihaela Feodorof.