Pehart Grup, cu o tradiție de aproape 185 de ani, Pehart Grup este unul dintre cei mai mari producători de hârtie din Europa de Sud-Est. Compania care a pornit ca o afacere antreprenorială este prezentă cu produsele sale de uz casnic și uz industrial în 18 țări din centrul, estul și sudul Europei (Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria, Croația, Slovenia, Serbia, Bosnia, Herțegovina, Muntenegru, Bulgaria, Macedonia, Ucraina, Grecia, Cipru, Israel, Rep. Moldova, Germania).

Pufina, brand de brand

Capital: – Care credeți că vor fi provocările acestui an pentru industria din care faceți parte?

Gabriel Stanciu: – La fel ca anii precedenți și 2022 pare să fie un an dinamic, care va ridica destule provocări industriei și mediului de afaceri. Deja de anul trecut se înregistrase o creștere semnificativă a costurilor materiei prime și energiei, la acestea adăugându-se inflația. Acum, războiul din Ucraina nu simplifică deloc situația economică. Probabil presiunile inflaționiste vor continua prin creșterea prețului energiei și alte tipuri de majorări. Dar, așa cum ne-am demonstrat reziliența în ultimii doi ani în care am realizat și investiții importante, sperăm să procedăm la fel și în acest an.

C: – Cum credeți că va fi afectată piața hârtiei de consum de urmările războiului din Ucraina?

G.S: – Războiul din Ucraina creează un climat de incertitudine în mediul de business nu doar de la noi, ci și pe plan european și nu numai. Însă, în acest moment, pe piața românească nu există o criză a hârtiei de consum. Pehart își onorează absolut toate comenzile fără probleme, în termenii de livrare stabiliți și nu s-au înregistrat nici creșteri artificiale ale consumului, așa cum s-a întâmplat la debutul pandemiei, în primăvara lui 2020. Așa cum spuneam anterior, piața hârtiei de consum va avea de depășit provocările care au debutat anul trecut, odată cu creșterea accentuată a inflației și majorarea prețurilor la energie.

C: – Ați primit solicitări de ajutor sau v-ați implicat în vreun fel în sprijinirea refugiaților ucraineni?

G.S: – Nu a fost nevoie să primim solicitări de ajutor, pentru că necesitățile ucrainenilor care trăiesc drama îngrozitoare a războiului sunt evidente. Ni s-a părut normal să sărim în ajutorul lor cu tot ce a putut compania noastră, iar până în acest moment, am livrat 3 tiruri cu produse din hârtie pentru a veni în întâmpinarea nevoilor refugiaților ucraineni. De altfel, Pehart s-a implicat întotdeauna în acțiuni pentru susținerea comunității. Istoria îndelungată a business-ului nostru este în strânsă legătură cu comunitatea. Bineînțeles, ne referim în primul rând la comunitatea în mijlocul căreia funcționează „fabrica de hârtie”, cum ni se spunea pe vremuri, dar constatăm că nu putem fi indiferenți nici la suferințele vecinilor nostri, la drama umanitară pe care o traversează aceștia.

C: – Care sunt direcțiile în care veți investi în 2022?

G.S: – Am încheiat anul trecut cu o investiție importantă – 10 milioane de euro într-o nouă linie de producție la fabrica din Sebeș. Această linie de producție folosește tehnologii de ultimă oră, printre primele de genul acesta din lume. Totodată reprezintă o alternativă mai sustenabilă și mai economică la practicile convenționale. Prin folosirea tehnologiilor performante pe liniile noastre de producție urmărim creșterea calității produselor și consolidarea poziției Pehart pe piața românească și pe cea din țările în care suntem activi (18 țări din centrul, estul și sudul Europei).

100.000 de tone de hârtie tip tissue

C: – Câtă hârtie produceți anual?

G. S: – Pehart operează cu două fabrici în acest moment, la Sebeș, județul Alba și Dej, județul Cluj, care au o capacitate anuală de 100.000 de tone de hârtie tissue și o capacitate de procesare a produselor finite de peste 75.000 tone. 70% din întreaga cantitate de produse de uz casnic și industrial este vândută în România, iar Pehart asigură producția și pentru o mare parte dintre produsele marcă proprie ale lanțurilor de retail.

C: – Vă veți diversifica portofoliul de produse în viitorul apropiat?

G.S: – Pehart are în portofoliul său branduri apreciate de public și o gamă foarte diversificată de produse. Producem jumbo rolls, folosite în procesul de converting în produse de hârtie pentru uz casnic și uz industrial, produse finite (marci proprii) pentru marile lanțuri de supermarketuri și pentru brandurile nostre. Sub brandurile Pufina, Alint și Altessa – cele trei branduri proprii Pehart – producem hârtie igienică, servețele de uz casnic sau personal, prosoape de hârtie, produse dedicate întregii familii sau special concepute pentru copii. Ne propunem așadar să ne diversificăm portofoliul în categoria de produse în care suntem prezenți – de exemplu vom lansa o nouă gamă de șevețele în cutii de carton – dar și să aducem constant îmbunătățiri calității produselor, să o ridicăm la nivel premium.

Cultura de sprijin

C: – Care este brandul Pehart cu cel mai mare succes la consumatori?

G.S: – Pufina este cel mai popular brand Pehart. De fapt, am putea spune că este unul dintre cele mai populare de pe piața de profil, ținând cont că a înregistrat cea mai mare creștere a valorii pe piața hârtiei de uz casnic – 18,4% în 2021 față de anul anterior. Prin intermediul brandului Pufina facem clienților câteva propuneri de produse foarte interesante, sustenabile, de calitate premium, care protejează mediul. Spre exemplu, folosim ambalaje reutilizabile din materiale 100% biodegradabile și 100% compostabile, ce se transformă în hrană pentru sol și soluții de ambalare ecologice dintr-o combinație de hârtie și bioplastic.

C: – Ce ne puteți spune despre cultura organizațională a Pehart?

G.S: – Echipa Pehart a reușit de-a lungul anilor să dea naștere unei culturi de sprijin, de ajutor, asemenea unei familii. Este un sentiment care se perpetuează pentru că în general oamenii lucrează de o perioada îndelungată în cele două fabrici de hartie și există chiar și mai multe generații din aceeași familie care fac parte din echipa Pehart. În acelasi timp, de câțiva ani ne-am modernizat și adaptat strategia de HR cu sisteme de management al performanței angajațiilor. Scopul acestuia este de a aborda robust și complet întreg ciclul profesional al unui angajat, de la integrare și conectare cu organizația, la setarea de obiective, evaluare, feedback și motivare. Vizăm, de asemenea, dezvoltarea continuă specifică postului și dobândirea de competențe complementare, precum și urmărirea unui plan de carieră, cu beneficiile implicite. Toate aceste verigi reprezintă instrumente adresate angajaților, dar și dezvoltării unei culturi organizaționale. Este important să ne formăm singuri angajații, pentru că în România nu există prea multe locuri unde să fie pregătiți specialiști în industria hârtiei.

110 milioane de euro

C: – La ce evoluție a veniturilor vă așteptați în acest an?

G.S: – Pehart este cel mai mare producător de hârtie din Sud-Estul Europei, un important exportator, are o cifră de afaceri de peste 110 milioane de euro și peste 500 de angajați. Vorbim așadar de o companie locală stabilă, care deja urmărește să își consolideze poziția și în raport cu jucătorii de pe piața europeană de profil. E drept, 2021 și începutul de an 2022 sunt perioade dinamic, cu provocări multiple. Prețul materiilor prime și al energiei a crescut, iar aceste evoluții vor influența cifrele de business, însă estimăm că veniturile vor crește datorită preluării parțiale a inflației de prețul de vânzare al produselor.

C: – Ce planuri de extindere aveți pe termen scurt și mediu?

G.S: – Ne uităm la extinderea pe plan internațional, în regiune, pentru brandurile noastre, la oportunități de dezvoltare de noi produse și intrarea pe noi piețe. Totodată, unul dintre obiectivele noastre este eficientizarea energiei, inclusiv căutarea de soluții fezabile pentru introducerea energiei verzi.