Întrebat despre prognoza asupra datelor financiare ale anului 2020, Hageleit declară:

„A fost un an cu multe provocări, dar mai multe categorii ale industriei alimentare au avut o evoluție pozitivă, printre care și cea a brânzeturilor. Hochland a evoluat bine în această perioadă și – chiar dacă suntem încă în fața unui context volatil pentru restul anului – ne așteptăm să avem creștere de până la 10% în raport cu anul trecut.

Deși este dificil să prevedem ce se va mai întâmpla în restul anului și ținând cont că am investit mult în siguranța angajaților noștri și a operațiunilor noastre, suntem încrezători că vom atinge un profit satisfăcător. Pe de altă parte, este dificil să oferim o cifră precisă în acest moment.”

Un alt aspect deosebit de important pentru evoluția unei companii este planul de investiții și ce buget are acesta. Așa că am întrebat echipa Hochland ce capital de investiții are pentru 2020 și chiar pentru 2021. Iată ce răspuns ne-a dat:

„Hochland e o companie mândră de faptul că produce în România, iar acesta este un lucru care ne-a făcut și mai competitivi în noul context, pentru că am reușit să ne adaptăm și să ne dezvoltăm mai bine.

În ambele fabrici, de la Sovata și Sighișoara, principalele investiții de anul acesta s-au orientat către creșterea productivității și a capacității, controlul calității și dezvoltarea sustenabilă. Ne păstrăm misiunea de a oferi produse de cea mai bună calitate, așa că investim constant în menținerea celor mai înalte standarde de producție. Investițiile pentru 2020 se apropie de 2 milioane de euro și nu au fost reduse din cauza pandemiei. În 2021 ne așteptăm să păstrăm aceeași valoare a investițiilor în liniile noastre de producție de la Sovata și Sighișoara.”

Bugetul a fost pus la punct. Dar ce investiții au fost cele mai importante pentru Hochland în 2020? Erik Hageleit ne spune că Sighișoara este un punct cheie:

„Cea mai importantă investiție de anul acesta se va face în fabrica de la Sighișoara, într-un nou utilaj de producție pentru feliile de brânză topită. Această investiție va genera o creștere semnificativă a capacității și ne va ajuta să avem un proces de producție mai sustenabil.”

Anul acesta a venit cu mari dificultăți pentru noi toți, dar mai ales companiile au avut de suferit. Planurile de adaptare au fost esențiale. Să vedem ce provocări au întâlnit cei de la Hochland:

„Principala provocare a fost să ne adaptăm rapid la noua situație și să ne menținem oamenii în siguranță la locul de muncă. Sănătatea angajaților a fost și este în centrul tuturor deciziilor noastre.

Am luat imediat toate măsurile necesare pentru a ne proteja oamenii, dar și pentru a ne continua operațiunile într-un mod eficient și la cele mai înalte standarde.

Sunt mândru că toate echipele au avut o reacție rapidă și responsabilă la diferitele provocări de pe parcurs și au lucrat împreună cu pasiune, dedicare și cu succes.

De asemenea, am adaptat turele de producție pentru a reduce interacțiunea dintre angajați, iar toți oamenii care au putut lucra de acasă au fost încurajați și sprijiniți să facă acest lucru. Toate acestea sunt măsuri care au avut succes și pe care suntem dispuși să le menținem oricât este necesar.

Cât despre oamenii noștri de pe teren, ne-am asigurat că le oferim toate soluțiile de protecție și igienă necesare pentru a-i menține în siguranță. E adevărat că a existat presiunea de a menține toate operațiunile funcționale, dar rezultatele demonstrează că până acum am avut succes și că eforturile noastre au dat roade.”

În contextul dificil al pandemiei multe companii au trebuit să își adapteze planul de management. Hochland România nu este o excepție. Iată cum au reușit aceștia:

„Principalul lucru pe care l-am implementat a fost să rămânem în contact permanent unul cu celălalt și cu echipele noastre.

Discuțiile zilnice și întâlnirile săptămânale, alături de un set clar de priorități pentru fiecare manager au fost esențiale pentru adaptarea la această situație diferită. În urmă cu doi ani, am implementat un nou mod de stabilire a obiectivelor, axat pe agilitate și pe punctele forte ale fiecărei echipe, iar acesta s-a dovedit de succes în acest context extrem de volatil.

Sunt mândru că fiecare membru al board-ului executiv a făcut o treabă grozavă în această perioadă, acționând responsabil, rapid și cu pasiune”

Aceasta este doar o parte din interviul cu cei de la Hochland România. Mai multe detalii interesante, analize financiare de calitate și prognoze economice ale celor mai tari companii din țară le găsiți în ediția Top 300 companii de anul acesta, ce se lansează pe 16 octombrie.