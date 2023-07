Aceasta este pe scena românească de mulți ani și reușește prin fiecare emisiune, spectacol sau apariție să atragă admirația publicului. Andra a răspuns întrebărilor adresate de redactorii revistei Capital pentru Top 100 de Femei de Succes din România.

Retrospectiva anului 2022

Capital: Care au fost cele mai importante proiecte implementate în ultimul an? Ce proiecte aveți pentru acest an?

Andra: 2022 a fost un an plin, ca toate cele din urmă. Și spun asta cu mândrie și cu recunoștință, pentru că am o echipă excelentă, cu care transform în realitate tot ce ne propunem, și un public cu suflet mare, care reacționează la propunerile noastre: oamenii vin la concerte, cumpără bilete, ne transmit mesaje. Sunt alături de noi.

Anul 2022 s-a încheiat cu turneul de colinde și cântece de Crăciun, care a devenit o tradiție, așa cum mi-am dorit. Tot parte din rutina mea deja, a fost proiectul “Românii talent” ajuns la sezonul 13! Am filmat, desigur, și tocmai ce am încheiat și semifinalele și finala, toate în direct. De luni de zile pregătesc și turneul “Tradițional 2” care va debuta la Torino, în Italia, pe 17 iunie, urmând Bacău, București, Cluj și pentru la anul alte orașe din Europa.

Viața în spatele luminii reflectoarelor

Capital: Care au fost cele mai mari provocări pe le-ați avut de-a lungul carierei și cum le-ați rezolvat? Aici ne-ar interesa câteva povești din viața dumneavoastră profesională care s-ar în exemple de urmat pentru cei tineri.

Andra: La primele spectacole din viața mea, când eram adolescentă, mă însoțea întotdeauna tatăl meu. Deși bucuria de a putea cânta pe o scenă făcea ca orice inconvenient să pălească, acum îmi aduc aminte cât de greu ne era să traversăm România dintr-un colț în altul cu trenul. Adormeam pe peron, în gară, uneori, obosită după un concert în care dădusem totul pe scenă.

Erau multe greutăți atunci, poate că așa este la orice început de drum: mi-era greu să țin pasul cu școala și cu viața artistică, mi-era greu să țin pasul cu moda pentru că părinții mei nu aveau cum să investească în ținute, așa că mama mea îmi croia și îmi cosea haine de scenă, iar eu mă machiam singură. Dacă ați vrea ca tinerii să învețe ceva din amintirile mele de la începutul carierei, aș spune că lecția este să nu abandoneze, chiar dacă este greu. Dacă simți că acesta este destinul tău, îți ești dator să faci orice pentru a-l îndeplini.

Capital: Care este rețeta succesului pentru compania/instituția din care faceți parte?

Andra: Am o echipă fantastică, mă refer acum și la formația cu care cânt live, dar și la echipa tehnică, echipa care mă susține în activitatea de pe social media cu video sau cu fotografii. Colaborez cu oameni minunați pentru apariții: make-up, hair și fashion stylists. Când intru în studio, de asemenea, am parte de susținerea unor oameni foarte talentați și dedicați. Show-urile mele, la Sala Palatului sau pe orice altă scenă, sunt create cu ajutorul unui regizor senzațional – Adrian Batista, cu scenograf, scenarist, dansatori și coregrafi. Este o muncă imensă în spatele oricărui proiect, fie că vorbim de un videoclip sau un spectacol, și este important ca publicul să știe asta și să înțeleagă și de ce plătește un bilet.

Cum se îmbină profesia de mamă cu cea de artistă

Capital: Cum arată programul dumneavoastră zilnic?

Andra: Diminețile noastre sunt agitate și frumoase, îi pregătim pe Eva și pe David de școală. În restul zilei eu îmi programez repetiții, ore de lucru în studio, am întâlniri cu echipa pentru a discuta despre turnee sau ședințe foto, uneori probe de haine sau interviuri. Nicio zi nu seamănă cu alta, dar întotdeauna fac ce îmi place. Acest lucru îmi ține nivelul de energie și moralul ridicat, chiar și în perioadele de oboseală.

Capital: Care sunt cele mai importante realizări atât pe plan profesional, cât și personal pe care le-ați avut în ultima perioadă?

Andra: Recent am avut bucuria de primi o distincție la Premiile YouTube, o gală organizată la aniversarea a 10 ani de YouTube lansat în România. Am primit așadar premiul pentru “Cel mai popular artist pe YouTube în România”. Premiul a fost acordat după numărul de vizualizări înregistrate pe platformă, iar contul meu avea în acel moment 1,9 miliarde de vizualizări. Între timp, numărul a mai crescut. Am cei mai activi și mai buni fani și îi iubesc. Acest premiu reflectă pasiunea lor pentru muzică și le mulțumesc.

Capital: Care sunt cele mai importante provocări pe care le-a adus criza medicală în activitatea dumneavoastră? Cum v-ați adaptat activitatea?

Andra: 2020 a fost un an greu pentru artiști. Eu am încercat să țin legătura cu publicul meu prin social media și am lansat și un concert în spațiu virtual care putea fi vizionat live. Imediat ce contextul ne-a permis, am filmat videoclipuri, chiar dacă în condiții speciale, cu o echipă foarte redusă, cu măsuri deosebite de siguranță. Oamenii aveau nevoie de muzică și noi ne doream să avem activitate, așa că am făcut ce s-a putut la acel moment, chiar dacă nu puteam avea concerte, pentru a merge mai departe.

O femeie de succes

Capital: Aveți hobby-uri care ar putea fi evidențiate?

Andra: Muzica este mai mult decât o pasiune, este profesia mea, deci o să încep cu dansul și, cei care mă urmăresc online cred că și-au dat seama, sunt pasionată și de machiaj. Am învățat de-a lungul timpului trucuri de la make-up artists cu care am lucrat și îmi place să fac și eu machiaje, pentru mine sau pentru alte persoane.

Capital: Care credeți că este rețeta pentru a ajunge o femeie de succes?

Andra: Să înveți și să râzi în fiecare zi. Să fii modestă, dar și să ai curaj să spui „Nu”. Să asculți ce spun alții, dar mai ales să asculți vocea ta interioară care îți dă sensul.

Capital: Cum v-ați caracteriza într-o singură frază?

Andra: O fată care nu s-a abătut niciodată de la drumul ei.

Capital: Ne puteți indica un dicton care să vă definească?

Andra: Niciodată să nu spui niciodată.