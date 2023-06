La ridicarea premiului, Raluca Jianu a declarat:

”Sunt onorată să fiu aici, între atâtea femei minunate. Asta seară, vă voi povesti despre un băiețel de 9 ani. Se numește Ionuț, are 9 ani și a fost foarte fericit când echipa Narada l-a scos din comunitatea din Sălcioara și l-a dus în vizită la fabrică, să vadă niște utilaje și cum sunt construite anumite materiale. L-am întrebat despre experiența lui. ”Vreau să lucrez aici, când voi fi mare”, mi-a spus el. Mi-a povestit și despre familia lui. Mama lui stătea acasă ca să aibă grijă de bebeluș, al doilea frate al lui Ionuț. Pe tată nu îl prea vedea, căci făcea naveta la București. Ionuț mi-a dat o lecție foarte importantă. Acasă, aveam discuții cu fetița familiei, de cinci ani și jumătate, care își schimba opționalele de la balet la gimnastică și desen și urma să țină un speech stil Oscar la o festivitate a grădiniței private. Traiectoria acestor doi copii în viață va fi foarte diferită. Totuși, Ionuț este o poveste fericită din comunitățile unde reușim să ajungem.

Din nefericire, la nivel național, 1, 2 milioane de copii dintre cele 3 milioane din sistemul preuniversitar studiază în școli cu infrastructură inadecvată. Încă vin alerte către Narada de la școli care au WC-ul în curte, unde pica tavanul, se întrerupe căldura iarna ș.a.m.d. La Narada este vorba despre potențial și motivul pentru care suntem noi aici e pentru a cultiva potențialul fiecărui copil din România, nu numai al celor ce au șansa de a merge la școli private. Iar, felul în care facem asta este să dăm o voce profesorilor, să scoatem la iveală provocările din sistem prin platformele de tehnologie, iar pe de altă parte, să mobilizăm comunitățile, pentru că resurse există. Ce facem noi este să conectăm aceste resurse cu nevoile din învățământ”.

Un ADN special

”Noi am știut la Narada mereu care a fost misiunea noastră supremă, ce presupune ADN-ul nostru, însă în ultimul an am reușit să articulăm foarte bine. Știm cu claritate că ce facem noi cel mai bine și ce putem face pentru a transforma educația din România este pe de o parte să scoatem la suprafață problemele din educație și pe partea cealaltă să mobilizăm comunitățile să le rezolve. Un singur vis ne motivează în fiecare zi, și anume acela de a facilita un mediu în care fiecare copil din România are șansa să-și împlinească potențialul”, a declarat Raluca Jianu, CEO Narada pentru Capital.

Cel mai reprezentativ exemplu a fost cel încheiat la sfârțitul anului trecut. Este vorba despre campania „Salvează o școală”, unde au fost mobilizate în același timp, la nivel național, 25 de școli. Toate aceste școli au reușit să strângă în total aproape 100 de mii de euro, au confecționat undeva la 50 de mii de obiecte, iar prin fondurile pe care le-a pus și Narada la dispoziție, practic au reușit să aducă un plus de valoare pentru 18 mii de copii din această țară.

”Am reușit să ne setăm un obiectiv pe 7 ani de zile, până în 2030, când ne-am propus să ajungem la 500 de mii de copii. Ne uităm la acest număr, din cele 3 milioane de copii din sistemul educațional, ca fiind un număr minim pe care dacă-l atingem, reușim să declanșăm o schimbare sistemică a felului în care educația din România poate înflori potențialul fiecăruia dintre ei”, mai spune Ramona Jianu.

2023

”2023 fiind primul an din planul nostru pe 7 ani, suntem extrem de concentrați să ajungem la primii 50 de mii de copii. Și cum vrem să ajungem la acești 50 de mii de copii este cu un ochi la nivelul de profunzime cu care noi putem să le facilităm șansele la o educație cu mult îmbunătățită. Prin urmare, în acest an ne-am concentrat intervențiile pe 2 mari nevoi: una este aceea de siguranță și cealaltă este axată pe pregătirea pentru viitor. În ceea ce privește nevoia de siguranță, – ne-am uitat și înainte la siguranța fizică – ne punem problema din ce în ce mai des și legat de siguranța emoțională. Prin urmare, în fiecare intervenție pe care o facem ne uităm cum putem să îmbunătățim tot ce ține de cunoaștere de sine, comunicare, capacitatea copiilor de a-și înțelege emoțiile, a-i înțelege pe ceilalți, a crea relații mai bune și mai solide care să le susțină dezvoltarea și să le ofere acest spațiu în care să se dezvolte și în care să se simtă în siguranță”, ne-a mai spus Jianu

În ceea ce privește pregătirea pentru viitor Narada se uită la intervenții concentrate pe inovație, digitalizare – și din nou nu numai pe infrastructură, ci pe competențele digitale. ”Vedem cât de mare avânt și cât de mult schimbă inovația în tehnologie lumea – și nu în ultimul rând, pe sustenabilitate, pentru că înțelegem că până ajungem pe Lună, planeta aceasta este singura casă pe care o avem și de care ne dorim să avem toată grija din lume. Astfel ne uităm cum putem să influențăm și lucrurile și dinspre educație”, a mai afirmat Raluca Jianu.