Revista Capital și-a propus să scoată în evidență 10 sportive de top, care au făcut performanță atât la noi în țară, cât și la nivel internațional. Își reprezintă cu mândrie meleagurile natale chiar dacă nu au parte de o infrastructură performantă sau oportunități extraordinare de carieră. Sunt ghidate de dragostea pentru sport și muncesc zi de zi, an de an, pentru competițiile la care iau parte.

Cele 10 femei nominalizate de Capital la categoria „Sport”, în cadrul „Top 100 femei de succes” sunt:

Ana Maria Balaș, triplă campioană mondială la karate, la doar 22 ani; Ana Andreea Beatrice, prima luptătoare din România care ne-a reprezentant la Campionatul European de lupte și a câștigat și aurul la Budapesta; Ancuța Bodnar și Simona Radiș, singurele câștigătoare ale unei medalii de aur la Jocurile Olimpice de la Tokyo; Ana Maria Brânză-Popescu, marea scrimeră a României; Maria Ceplinshi, la doar 16 ani a reprezentat România la Campionatele Mondiale de la Kitakyushu, gimnastică; Valentina Caciureac, președintele Clubului Sportiv Rapid, au câștigat cel de-al șaselea titlu național sezonul acesta; Cristina Neagu, handbalista de la CSM București; Elisabeta Lipă, președintele Federației Române de Canotaj; Elizabeta Samara, a câștigat Liga Campionilor la tenis de masă cu echipa KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg; Claudia Nechita, prima pugilistă care a reprezentat România la Jocurile Olimpice, calificându-se pe locul 5

Sportivele care au primit premii

În cadrul Galei „Top 100 Femei de succes”, CAPITAL a acordat și patru premii sportivelor de performanță nominalizate.

Premiul pentru „Prima medalie de aur din istoria României la Campionatul European de Lupte” a fost primit de către Ana Andreea Beatrice. La 21 de ani și jumătate, Ana Andreea Beatrice mixează fără probleme competițiile de lupte libere dedicate sportivilor under 23 și cele dedicate seniorilor reușind să obțină rezultate extraordinare indiferent de categorie și competiție. Reușește acest lucru prin multă muncă, o disciplină de fier și constanță în pregătire. Ana nu așteaptă rezultate de pe o zi pe alta, este perseverentă, ambițioasă și însetată să învețe lucruri noi care o pot dezvolta atât profesional cât și personal.

Maria Ceplinshi a fost recunoscută drept „Reprezentarea României la Campionatele Mondiale de la Kitakyushu”. La doar 16 ani, Maria Ceplinschi face primii săi pași în seniorat reprezentând România la Campionatele Mondiale de la Kitakyushu (2021). Ea este noua senzație a gimnasticii de la noi și singura care a îndeplinit toate condițiile impuse de această competiție. De altfel, Maria, care activează la CS Farul Constanța, a fost desemnată de Federația Română de Gimnastică cea mai bună sportivă din țară la gimnastică artistică pe anul trecut. Practic, Maria este în acest moment cea mai valoroasă gimnastă a României.

„Vreau să le mulțumesc antrenorilor mei pentru sprijinul acordat și familiei mele pentru susținerea acordată. Vreau să aduc România pe locul I acolo unde îi este locul!”, a declarat Maria Ceplinschi.

Încă un premiu i-a fost acordat doamnei Elisabeta Lipă pentru „Lansarea şi dezvoltarea disciplinei sportive „canotaj pe mare” în România”. Când vine vorba de canotaj, primul nume feminin care îți apare în minte este Elisabeta Lipă. Fosta sportivă de performanță, care a reprezentat România de nenumărate ori, este un etalon în ceea ce privește disciplina și reușitele în sport.

Un premiu special i-a fost acordat și Anei-Maria Balaș pentru „Medalia de aur obţinută la Campionatul Mondial Ashihara Karate”. Ana-Maria Balaș, studentă la secția Japoneză-Engleză a Facultății de Limbi și Literaturi Străine a Universității din București, este, la 22 de ani, triplă campioană mondială la karate.

„Sunt foarte onorată să mă aflu la acest eveniment superb și că sportul este o categorie inclusă. Succesul unui om nu este niciodată o reușită individuală. Nu-mi pot asuma meritele, mulțumesc întregii echipe. Astăzi am creat o poveste și suntem personajele. Aș vrea să-mi închei speech-ul cu o provocare îndrăzneață. Ce am face dacă ne-am unii puternile și am crea evenimente mai mărețe decât acestea? Le mulțumesc familiei, prietenilor, antrenorilor!”