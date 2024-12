Toni Greblă a explicat că a primit documente de la un cetățean aflat în anturajul unor persoane care semnalau nereguli legate de campania lui Călin Georgescu în mediul virtual. Deoarece AEP nu are competența necesară pentru a desfășura anchete de acest tip, președintele instituției a considerat oportun să transmită sesizarea către Parchetul General, pentru ca acesta să dispună cercetări. Greblă a subliniat că AEP nu a desfășurat o investigație proprie și că documentele primite includeau informații precum capturi de tranzacții bancare și alte elemente relevante.

Într-o informare transmisă presei, PÎCCJ a menționat că nu a primit documente desecretizate sau alte sesizări de la instituții cu atribuții în desfășurarea procesului electoral, inclusiv de la AEP. Totuși, Parchetul a confirmat că a primit o petiție transmisă de AEP, înregistrată ca redirecționare a unei sesizări formulate de o persoană fizică. Procurorii au precizat că analizează elementele primite pentru a decide dacă se impune declanșarea unei investigații penale.

„Eu am primit nişte documente de la un cetăţean aflat în anturajul anumitor persoane, din care rezulta că în mediul virtual s-a întâmplat ceva, cu nişte documente. Neavând competenţa să le analizez instituţional în ce mă priveşte pe mine, am trimis (n. red. la Parchetul ÎCCJ ) sesizarea pentru a dispune cercetări în legătură cu… Pentru că nu era propria mea anchetă. Erau documente… Nu eu am făcut o anchetă să văd ce se petrece pe Facebook sau pe Tik-Tok, pentru că nu pot, n-am competenţa necesară, n-am structura necesară, la AEP, aşa că am înregistrat-o la Parchet să o cerceteze. Ce să le spun eu mai mult? O fi sau nu adevărată, eu nu ştiu, nu e de competenţa mea”, a declarat Toni Greblă pentru News.

Președintele AEP a refuzat să ofere detalii suplimentare despre conținutul sesizărilor, invocând protecția anchetei în desfășurare. El a precizat totuși că documentele transmise conțin referiri la finanțarea și promovarea unor postări online care susțineau imaginea candidatului Călin Georgescu. În context, Greblă a reiterat că a acționat în conformitate cu obligațiile legale ale AEP, trimițând informațiile către autoritățile competente.

Declarațiile publice contradictorii între AEP și PÎCCJ au generat confuzie, însă Toni Greblă a insistat că documentul trimis de AEP este corect înregistrat atât la AEP, cât și la Ministerul Public. În schimb, Parchetul General a clasificat acțiunea AEP drept o redirecționare a unei petiții, nu o sesizare formală.

„Parchetul ÎCCJ confirmă că au primit (…), dar spune că, de fapt, am redirijat o sesizare. N-am redirijat-o. Are număr de înregistrare la Parchet. Deci eu, în momentul în care am primit nişte documente din care rezulta că ceva s-a întâmplat în spaţiul ăla virtual, neavând posibilitatea să le anchetez eu, cu structura mea, că nu am competenţa instituţională necesară, le-am trimis la parchet să facă verificări, pentru că am obligaţia, dacă aflu că ceva s-a întâmplat, să sesizez parchetul. Aşa am şi făcut”, a conchis Greblă.