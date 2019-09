Theodor Paleologu, candidatul Partidului Mişcarea Populară (PMP), şi-a înregistrat, joi, 19 septembrie, candidatura la Biroul Electoral Central. Acesta are perspective mari în ceea ce privește conducerea țării, și a ținut să precizeze că este o „enormă responsabilitate“ să îi reprezinte pe cei care îl susțin.

Liderul PMP, Eugen Tomac, i-a fost alături lui Paleologu, joi, pentru înregistrarea candidaturii la Birul Electoral Central.

”Am strâns 360.000 de semnături şi vreau să le mulţumesc tuturor celor care au semnat pentru mine, le mulţumesc din inimă. Le mulţumesc, evident, celor câteva mii, zeci de mii de simpatizanţi, de militanţi care au adunat aceste semnături. Este o enormă responsabilitate încrederea acestor sute de mii de români pe care îi voi reprezenta în această luptă electorală. Sunt 30 de ani de la Revoluţia din decembrie 89 şi cred că România are nevoie la Preşedinţia sa de un tânăr care a participat la evenimentele din 89 şi de un om care s-a format în libertate”, a declarat Theodor Paleologu, după înregistrarea candidaturii.

Mai mult, candidatul la prezidențiale a afirmat că vrea să restureze demnitatea statului, credibilitatea în afară, respectul precum și pacea socială.

”Această candidatură este o candidatură mărturie, având în minte, pe de o parte, pe colegii mei de generaţie din 1989 şi pe acei bătrâni la umbra cărora m-am format. Cred, de asemenea, că România are nevoie de un preşedinte care să restaureze demnitatea statului, să restaureze credibilitatea României în afară, să restabilească respectul pentru România şi pentru români şi, nu în ultimul rând, foarte important, să restabilească pacea socială în această ţară”, a mai spus Paleologu.

În plus Theodor Paleologu susține că țara are nevoie de un președinte care a luat parte la evenimentele petrecute in ’89, precum și de un om care s-a format în libertate.

Termenul pentru depunerea candidaturilor pentru alegerile prezidenţiale din 10 noiembrie expiră pe 23 septembrie.

