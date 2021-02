În contextul pandemiei, românii sunt mult mai reticenți în ceea ce privește vizita la medic, atunci când vine vorba de un screening medical periodic, evaluarea stării de sănătate când au simptome noi sau monitorizarea unei boli cronice.

De aceea, MedLife, liderul pieței de servicii medicale private, vine în întâmpinarea acestei probleme și oferă gratuit, la cerere, teste rapide pentru depistarea Sars-CoV-2 tuturor pacienților care le trec pragul pentru control, consultație sau o investigație medicală, în perioada 7 februarie- 7 martie 2021.

Conform statisticilor oferite de Ministerul Sănătății, Institutul Național de Sănătate Publică și Centrul Național de Statistică și Informatică, în perioada ianuarie – septembrie 2020 s-au înregistrat scăderi ale numărul de diagnosticări sau monitorizări ale bolilor cronice în rândul pacienților români.

Potrivit buletinului informativ, în perioada analizată au fost înregistrate cu aproximativ 13% mai puține cazuri de cancer decât în aceeași perioadă în 2019, cu aproximativ 20% mai puține cazuri de diabet zaharat și cu 32% mai puține cazuri de tuberculoză. De asemenea, și la nivel internațional, diagnosticarea și tratarea bolilor cardio-vasculare au scăzut cu aproape două treimi în întreaga lume în primele luni ale pandemiei. Acest trend descendent a fost confirmat și prin prisma datelor interne MedLife.

„Încă de la începutul pandemiei, am venit cu soluții pentru a crea un mediu cât mai sigur atât pentru pacienți, cât și pentru personalul medical. Ne-am adaptat rapid contextului și am continuat să dezvoltăm și să îmbunătățim permanent măsurile de protecție și prevenție pentru a putea limita riscul de răspândire a noului coronavirus.

După aproape un an, analizând trendul, am observat că deși sănătatea a devenit mai importantă ca oricând în această perioadă, prevenția și monitorizarea bolilor cronice au fost lăsate pe un loc secund în prioritățile românilor, ceea ce ne-a îngrijorat știind efectele negative a diagnosticării tardive sau a monitorizărilor precare. De aceea, pentru a oferi un plus de încredere în ceea ce privește vizita la medic, oferim gratuit, la cerere, teste antigen pentru toate serviciile accesate în clinicile și spitalele noastre”, declară Mihai Marcu, CEO MedLife România.