Țeparul imobiliar Traian Onuc, condamnat definitiv la închisoare cu executare

Curtea de Apel Cluj l-a condamnat definitiv pe Traian Onuc, un escroc imobiliar dat în urmărire generală, la 2 ani de închisoare cu executare pentru falsificarea unor documente. Traian Onuc a fost pedepsit și pentru că a sfidat instanța, după cum reiese din motivarea deciziei.

În ceea ce privește acuzația de înșelăciune, care viza patru victime, procesul s-a încheiat deoarece părțile s-au împăcat. Al doilea inculpat din dosar, un dulgher pe care el l-a folosit în afacerile sale, a fost achitat, deși inițial primise 1 an și 10 luni cu suspendare.

O pedeapsă trebuie să fie proporțională cu gravitatea faptei și pericolul pe care îl prezintă infractorul. Instanța de judecată trebuie să găsească un echilibru între severitatea sancțiunii și reeducarea celui condamnat. În acest caz, Traian Onuc a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu executare deoarece, deși era sub control judiciar și avea obligația de a se prezenta la proces, nu s-a mai prezentat la instanță din 5 noiembrie 2024, încălcând astfel măsurile impuse. Aceasta a fost una dintre motivele care au dus la condamnarea sa definitivă.

„Potrivit textului legal indicat, scopul pedepsei este prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni. Prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni trebuie să se realizeze nu doar pentru cel căruia i se aplică o pedeapsă care este menită să asigure constrângerea şi reeducarea inculpatului (aşa numita “prevenţie specială”), ci şi pentru ceilalţi destinatari ai legii penale- care sub ameninţarea cu pedeapsa prevăzută în norma penală îşi conformează conduita socială la exigenţele acesteia (aşa numita “prevenţie generală”). Scopul imediat al pedepsei se realizează prin funcţia de constrângere a pedepsei (care implică o privaţiune de drepturi la adresa inculpatului), funcţia de reeducare (care implică înlăturarea deprinderilor antisociale ale inculpatului), dar şi prin funcţia de exemplaritate a pedepsei, care are ca scop determinarea altor posibili subiecţi de drept penal să evite săvârşirea de noi infracţiuni, datorită consecinţelor la care se expun. Or, pentru ca pedeapsa să-şi realizeze funcţiile şi scopul definit de legiuitor, aceasta trebuie să corespundă sub aspectul duratei şi naturii sale gravităţii faptei comise, potenţialului de pericol social pe care în mod real îl prezintă persoana inculpatului, dar şi aptitudinii acestuia de a se îndrepta sub influenţa sancţiunii. Prin urmare, este stabilit cu valoare de principiu că atingerea dublului scop educativ şi preventiv al pedepsei este esenţial condiţionată de caracterul adecvat al acesteia, revenind instanţei de judecată datoria asigurării unui echilibru real între gravitatea faptei şi periculozitatea infractorului, precum şi durata şi modalitatea de executare a sancţiunii pe de altă parte. În acest context va dispune condamnarea inculpatului Onuc Traian la o pedeapsă de 2 ani închisoare, cu executare în regim de detenţie, având în vedere împrejurarea că, deşi se afla în prezenta cauză sub imperiul măsurii preventive a controlului judiciar, având ca şi obligaţie aceea de a se prezenta ori de câte ori este chemat la instanţă, acesta începând cu termenul din 5 noiembrie 2024, nu s-a mai prezentat în faţa instanţei de apel, încălcându-şi astfel obligaţiile aferente măsurii preventive.”, se arată în motivarea Curții de Apel Cluj.

Traian Onuc, investigat și judecat în mai multe dosare penale

Judecătorii au reținut că el are 36 de ani, este căsătorit, are studii medii și nu are un loc de muncă stabil, ocupându-se de afaceri imobiliare.

Deși nu are cazier, este investigat și judecat în mai multe dosare penale pentru fapte similare. De exemplu, într-un dosar de la Judecătoria Cluj-Napoca a fost deja condamnat în primă instanță, iar alte două dosare sunt pe rol la Tribunalul Cluj. Pe durata procesului, el a ales să nu dea declarații, dar a zis că este nevinovat și că nu are nicio legătură cu faptele pentru care este judecat.