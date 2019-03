Eugen Teodorovici a precizat că plăţile se vor face fără niciun fel de sincopă.

„Vreau să-i asigur pe toţi pensionarii, pe toţi salariaţii, toţi care aşteaptă din partea statului un sprijin: plăţile la zi la pensii şi salarii toate se vor face fără niciun fel de sincopă, pentru că noi asta am făcut an de an, ne-am ţinut de promisiune. Cu toate că sunt aceste voci care încearcă să inducă temeri în rândul populaţiei”, a spus Eugen Teodorovici.

Pensiile românilor au crescut începând cu acest an. Taloanele cu pensiile mărite ar fi fost deja tipărite. Ministrul Muncii, Marius Budăi, a declarat recent că bugetul pensiilor este excendentar și nu trebuie suplimentat de la bugetul de stat.

Ministrul speră ca Legea pensiilor să fie implementată până în luna septembrie.