Tehnologia Brain Mapping și Brain Computer Interface, un ajutor de nădejde în combaterea bolilor mentale

Nevoile emoționale ale oamenilor s-au diversificat extrem de mult în ultima perioadă, mai ales că facem parte dintr-o societate și un spațiu de lucru care este în continuă transformare și din care nu lipsesc incertitudinile.

Din acest motiv, tehnologia Brain Mapping și Brain Computer Interface este destul de căutată deoarece ea realizează o hartă a creierului și poate identifica disfuncțiile fiecărei persoane în parte.

Unul dintre cei care folosește această tehnologie este Costin Damasaru, fondatorul și directorul general al Centrului de Cercetare în Augmentarea Performanțelor Neuronale, Veruvis.

Acesta a oferit un interviu pentru Capital.ro, în cadrul căruia vorbește atât despre tehnologia pe care o folosește, cât și despre viitoarele proiecte pe care le are în vedere.

Capital.ro: Cum putem defini neurotehnologia și cum funcționează, de fapt, aceasta?

Costin Damasaru, Veruvis: Neurotehnologia este un domeniu vast și complex care se referă la orice tehnologie care oferă o perspectivă mai bună asupra activității creierului sau a sistemului nervos. Neurotehnologia folosită în cadrul Centrului se numește Brain Mapping & Brain Computer Interface (BM – BCI) și generează o interfață om- calculator care permite generarea de soluții pentru atenuarea sau eliminarea unor disfuncții sau augmentarea performanțelor neuronale.

Este o formă non-invazivă de reconfigurare și optimizare a rețelelor neuronale folosind tehnologie de ultimă generație.

Cu ajutorul acesteia putem vedea cât de optimizați suntem. Putem vedea narativul. Cine ești și de ce ești așa. Pentru că fiecare interacțiune ne șlefuiește. Noi, oamenii, suntem suma interacțiunilor noastre neuronale. Felul în care mâncăm, dormim, muncim, iubim este rezultatul interactiunii celor peste 100 de mld. de neuroni din creierul nostru.

Practic, clientul îşi antrenează creierul controlând cu „puterea minţii” direcţia de zbor a unui avion de vânătoare, sau a unui alt aparat de zbor, într-un simulator performant de gaming. Clientul controlează avionul folosindu-se exclusiv de modularitatea undelor cerebrale.

Antrenamentul neuronal BM-BCI® stabilizează starea de spirit și percepția emoțională, inclusiv capacitatea de a face față stresului și ajută creierul să elimine disfuncțiile existente. Totodată, acest tip de antrenament neuronal crește capacitatea de prioritizare și de concentrare a resurselor pe cele mai importante sarcini.

Capital.ro: Ce oportunități și limitări are neurotehnologia, în contexul activității Veruvis? Cât de importantă este pentru societate continuarea cercetării și dezvoltării ei?

Costin Damasaru, Veruvis: Oportunitățile sunt numeroase, acest lucru este demonstrat de rezultatele pe care le-am avut la centru. Rezultate excepționale obținute în cazul adulților care suferă de depresie, anxietate, burn- out sau în cazul copiilor care au ADHD, tulburări din spectrul autist sau întârzieri de vorbire.

Limitările sunt date de puterea de acceptare a creierului a noii stări de homeostazie, de echilibru interior. Este extrem de important să se continue cercetarea și dezvoltarea în acest domeniu deoarece ne dorim ca fiecare persoană să aibă un manual propriu de utilizare a propriului creierului. De-a lungul anilor, am reușit la centru să avem o imagine din ce în ce mai clară asupra felului în care funcționează creierul, ne simțim ca vechii egiptologi care descifrau hieroglife în piramide. Cu ajutorul neurotehnologiei reușim să-i vorbim creierului pe limba lui.

Capital.ro: Neurotehnologia are posibilitatea de a îmbunătăți viețile oamenilor. Beneficiile sunt mai mari decât riscurile?

Costin Damasaru, Veruvis: Această metodă nu prezintă riscuri pentru că este una non- invazivă și reprezintă un proces de învățare accelerată. Antrenamentele neuronale BM- BCI se fac prin recompensarea creierului, nu stimularea acestuia. Stimularea este o acțiune extrinsecă capabilă să modifice homeostatic creierul. Noi nu facem asta, ci recompensăm șabloanele neuronale optime. Scopul acestor recompense este acela de a crea noi rețele neuronale și de a le antrena pentru a deveni stabile și a ajuta creierul.

Conceptul de bază pe care se bazează antrenamentele neuronale este neuroplasticitatea. Aceasta se întâmplă în 3 etape: neurogeneza, crearea de neuroni noi, care se poate face la orice vârstă și am dovedit asta, mielinizarea tecii prin care conexiunea sinapsei este mai rapidă și crearea unor rețele neuronale noi.

Capital.ro: Ce este o electroencefalogramă cantitativă (qEEG) și la ce poate fi folosită? Cum se pot pregăti oamenii pentru un astfel de ‘test’?

Costin Damasaru, Veruvis: Electroencefalograma cantitativă (qEEG) este o evaluare non-invazivă, care detectează și înregistrează activitatea bioelectrică a creierului. Mai exact, prin qEEG vedem modulatiile neuronale ale creierului, care sunt mai apoi comparate cu o serie de baze de date pentru a identifica posibilele disfuncții. Folosim echipament medical în scop nonmedical. Nu suntem clinică medicală, adică nu punem diagnostic și nu prescriem tratament în scop medical.

După ce facem acest qEEG, procesăm datele și le comparăm statistic cu un “creier perfect” de aceeași etnie, vârstă, sex ca al clientului nostru. Se creează un model matematic, un “creier perfect”, care nu există în realitate și se compară, pentru a putea observa diferențele.

Nu este necesară o pregătire anume înainte de realizarea acestei electroencefalograme cantitative.Procesul efectiv de colectare al datelor durează undeva la 20 de minute și se realizează atât la prima vizită în cadrul Centrului, cât și după după un număr de 11 ședințe de antrenament neuronal astfel încât să putem observa posibila evoluție la nivelul conectivității neuronale.

Capital.ro: Tehnologiile AR/VR au prins având în ultimii ani. Dezvoltarea acestora, în special a AR-ului, aduce beneficii în neurotehnologie? Există cercetări în acest sens?

Costin Damasaru, Veruvis: Tehnologiile AR/VR s-au dezvoltat enorm în ultimii ani și cu siguranță au adus reușite deosebite în domeniul sănătății- de la reducerea durerii, la ameliorarea simptomelor produse de PTSD sau anxietate.

Însă, personal, cred ca aceste tehnologii sunt niște metode non- invazive prin care doar păcălim creierul și creierului nu-i place să fie păcălit. Odată ce-și dă seama de acest lucru el se “răzbună” pe noi.

De exemplu, deseori când folosești căștile de VR pentru o perioadă mai lungă de timp ai stări de amețeală sau te doare capul. Pe de altă parte, prin antrenamentele neuronale se petrece un proces de învățare accelerată în care creierul decide singur traseul pe care îl are de parcurs.

Capital.ro: În ce proporție sunt oamenii deschiși la ideea de „minte augmentată”?

Costin Damasaru, Veruvis: În momentul în care văd că rezolvă probleme reale, sunt foarte deschiși spre antrenamentele neuronale BM- BCI care ajută la augmentarea creierului. Unii dintre clienții noștri au descris propriile transformări drept: “miracole pure”. Avem clienți din toată țara, români din diaspora, chiar și clienți din Emirate. Oamenii sunt din ce în ce mai receptivi, mai ales când văd rezultatele pe copiii, prietenii, cunoștințele lor. De multe ori, părinții aleg să facă și ei antrenamente neuronale, după ce văd îmbunătățirile pe copiii lor.

De asemenea, din ce în ce mai mulți manageri români aleg să vină către noi, această metodă fiind deja utilizată cu succes de companiile Fortune 500 din întreaga lume în dezvoltarea și îmbunătățirea abilităților de autoreglare a activității cerebrale cu rezultate remarcabile, atât în context personal cât și în cel de afaceri.

Capital.ro: Amplificarea inteligenței sau augmentarea cognitivă promite îmbunătățirea capacităților omului. Ce pași trebuie urmați în acest sens?

Costin Damasaru, Veruvis: Toți clienții care apelează la noi urmează niște pași bine stabiliți. În primă instanță, realizăm harta creierului generată prin realizarea electroencefalogramei cantitative, care alături de informațiile furnizate de către client, generează o imagine de ansamblu asupra statusului inițial de la care pornim. Apoi,identificăm împreună disfuncțiile, utilizând Harta Personalizată a Creierului și creăm un narativ care să cuprindă toți factorii cheie, cu rol determinant în generarea contextului disfuncțional. Pe baza informațiilor complexe colectate în urma Brain Map-ului, dezvoltăm alături de echipa noastră inter, multi și trans disciplinară, protocolul de antrenament neuronal personalizat conform disfuncțiilor particulare identificate. Realizăm antrenamentul neuronal BM-BCI propriu-zis în cadrul căruia aplicăm protocolul personalizat de antrenament neuronal BM-BCI, ce are ca scop diminuarea sau chiar eliminarea disfuncțiilor resimțite.

Datele qEEG sunt trimise constant către un software performant în timp ce subiectul se antrenează. Ne raportăm și ne adaptăm constant la nevoile reale ale clientului. Fiecare întâlnire și discuție avută înseamnând un nou unghi de abordare pentru noi, dar și o nouă informație, de multe ori esențială, pentru adaptarea protocolului neuronal personalizat special pentru nevoile fiecărui client în parte.

Pentru a putea înregistra îmbunătățirile urmărite, noi recomandăm minim 11 ședințe de antrenament neuronal BM-BCI. Însă, de reținut este faptul că procesul de augmentare a performanțelor neuronale este unul dinamic și personalizat în întregime, drept urmare, atât frecvența, cât și numărul ședințelor de antrenament, pot varia în funcție de nevoile identificate alături de fiecare client în parte.

Capital.ro: Persoanele care suferă de depresie ar putea fi ajutate de augmentarea cognitivă? Ar putea aceasta reduce rata de suicid?

Costin Damasaru, Veruvis: Da, cu siguranță acesta este viitorul și antrenamentele neuronale ar putea reduce rata de suicid. Folosind tehnologia Brain Mapping și Brain Computer Interface (BM-BCI®) rezultatele avute cu clienții noștri care prezintă disfuncții asociate cu depresia au fost remarcabile. Avansul tehnologiei aduce și beneficii, dacă știm cum să o folosim în ajutorul nostru și cred cu tărie că viitorul nu sunt roboții, ci mințile augmentate.

E important să menționez faptul că antrenamentele neuronale sunt un catalizator pentru ședințele de terapie. Ne bucură din ce în ce mai mult să vedem deschiderea psihologilor, a psihiatrilor spre acest domeniu, având din ce în ce mai mulți clienți veniți la recomandarea lor.

Capital.ro: Cum a luat naștere Centrul de Cercetare în Augmentarea Performanțelor Neuronale, Veruvis? Ce planul aveți pentru viitor?

Costin Damasaru, Veruvis: Centrul de Cercetare în Augmentarea Performanțelor Neuronale Veruvis a luat naștere dintr-o provocare personală, o disfuncție medicală, un tinitus – un țiuit permanent în urechi, de care sufeream și pentru care nu găseam tratament nici după ce am fost la peste 65 de specialiști, din întreaga lume.

Ideea a ce urma să devină Veruvis am avut-o abia când am ajuns la MIT (Massachusetts Institute of Technology), la un program de Executive Education – Neuroscience in Leadership. Apoi am obținut un grant, care mi-a permis să inițiez proiectul personal și chiar am fost primul meu client vindecat.

Inițial, mi s-a propus să fac o cercetare și am obținut o serie de echipamente și mentori prin grant-ul respectiv. Apoi am strâns fonduri și am închiriat primul spațiu în București, unde am activat timp de doi ani de zile. La cinci ani de la deschiderea centrului, am evoluat mult, avem o echipă formată din peste 18 colegi, o echipă compusă din experți apreciați, doctori în neurologie, psihiatrie, psihoterapie, matematică non-liniară, statistici avansate și dezvoltare software.

Recent, Centrul de Cercetare în Augmentarea Performanțelor Neuronale Veruvis a semnat un parteneriat cu un producător de echipamente medicale din Germania, pentru realizarea primului dispozitiv personalizat pentru maparea și antrenarea creierului uman. Atât dispozitivul tehnic, cât și întregul proces de antrenament de augmenatre a proceselor neuronale este gândit și dezvoltat la Centrul Veruvis. Acesta reprezintă primul pas în procesul de patentare și francizare la nivel internațional a experienței oferite în cadrul centrului, cu echipamente create special pentru nevoile identificate de echipa Veruvis în urma experienței dobândite în antrenamentele neuronale cu peste 4000 de clienți.

Pentru a veni întâmpinarea clienților noștri, vrem să dezvoltăm și un sistem pentru potențarea beneficiilor antrenamentului neuronal BM-BCI și de monitorizare a evoluției parametrilor de eficiență prin diferite dispozitive wearable, ce pot fi utilizare direct în confortul propriei case. Chiar din luna decembrie, vom avea propriul shop online, de unde clienții sau persoanele care caută în permanență modalități prin care să devină cea mai bună versiune a lor, își pot achiziționa spre exemplu, o bentiță care folosește un concept inovativ de modulare a undelor celebrale prin intermediul unor pulsatii electromagnetice foarte eficiente(PEMF) i cu scopul de a ajuta utilizatorul să atingă starea de spirit necesară pentru somn, meditație profundă, relaxare, concentrare, bunăstare fizică și altele.

De asemenea, în curând vom deschide un centru dedicat copiilor, un loc special creat pentru optimizarea relației copil- părinte, un univers în care vom descoperi tainele creierului împreună.