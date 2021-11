Teach for Romania și UiPath Foundation lansează EDU START – primul instrument de evaluare a abilităților socio emoționale la elevi, în context școlar

Dezvoltarea abilităților socio-emoționale reprezintă fundația procesului de învățare la elevi. Pe lângă a ști să citească, să numere, să facă ecuații avansate, fiecare elev trebuie să înțeleagă la ce îi folosesc toate informațiile aflate la școală. Educația pe care o primește la școală trebuie să îl ajute să descifreze și să înțeleagă lumea din jurul lui, să îi formeze caracterul, să îl învețe să fie cetățean activ, să lucreze și să colaboreze eficient în echipă, să aibă încredere că poate face ce își propune, să fie autonom și să știe cum să își gestioneze emoțiile.

Într-un studiu din 2008 care a cuprins 1400 meta-analize, implicând 300 de milioane de elevi, John Hattie a făcut popular conceptul de învățare vizibilă, analizând mărimea efectului diverselor aspecte care influențează învățarea și rezultatele școlare. Cultura clasei, felul în care elevii se simt la școală, feedback-ul către elevi, învățarea cooperativă, relația dintre elevi și profesori, așteptările profesorilor de la elevi, toate acestea au o influență importantă asupra învățării. Dincolo de asta, recent, OECD a publicat un studiu amplu și complex despre rolul abilităților socio-emoționale în dezvoltarea armonioasă și performanțele copiilor. Un aspect interesant, relevat de acest studiu, este acela că abilitățile socio- emoționale ale elevilor sunt strâns legate de starea psihică, adică de rezistența la stres, optimism și control emoțional. Printr-o cercetare privind contextul școlar pe care Teach for Romania o realizează la început de an școlar în rândul profesorilor pe care îi sprijină, știm că 65% dintre profesorii din ciclul primar și 82% dintre cei din ciclul gimnazial se confruntă cu violență în rândul elevilor. Cei mai mulți fac referire la violența verbală, dar afirmă, în același timp, că violența verbală este un factor favorizant pentru violența fizică, bazat pe situații întâmpinate și pe care au reușit să le gestioneze pentru a nu degenera.

Ca să putem înțelege un lucru, trebuie să îl analizăm, să îl măsurăm și, în acest sens, Teach for Romania împreună cu UiPath Foundation, oferă spre utilizare primul instrument sistematizat și structurat de măsurare a abilităților socio-emoționale la elevi, în contextul școlar din România.

De cine și cum poate fi folosit?

EDU START poate fi folosit de către toți profesorii din România de la ciclurile primar-gimnazial pentru a vedea în ce măsură elevii au încredere că pot performa, își pot gestiona emoțiile, relaționează cu ceilalți și își urmăresc obiectivele, iar în urma rezultatelor obținute profesorii își pot adapta orele de predare în funcție de nivelul fiecărui copil. Pe lângă învățarea cognitivă, profesorii pot și trebuie să fie antrenați să lucreze și cu emoțiile elevilor, ca ei să devină adulți responsabili și autonomi. Rezultatele obținute în urma testării evidențiază nevoile de intervenție pentru ca elevii să își dezvolte competențele viitorului.

Cu ajutorul EDU START, profesorii se pot uita la 4 dimensiuni: determinare, autoreglare, conștientizare socială și autoeficacitate având o imagine perceptuală, de ansamblu, asupra elevilor cu privire la anumite comportamente/abilități/competențe pe care le au sau pe care le-au deprins. Acuratețea imaginii este dată de această măsurare sistematică, în baza unui instrument deja testat de profesorii Teach for Romania.

„Știm din meta analize care au inclus milioane de copii că un copil nu poate să învețe cu adevărat ceva dacă îi este frică, dacă nevoile lui emoționale de bază nu sunt îndeplinite. Un copil calm, echilibrat, un copil care se simte în siguranță este mai pregătit să învețe. Procesul de a învăța este complicat și frustrant, presupune răbdare și folosirea greșelii în mod constructiv, iar un copil fără reziliență, fără determinare și care nu are încredere în el, are mai puține șanse să progreseze la școală și să obțină tot ce îi pot oferi anii petrecuți la școală. De aceea, este important să putem lua pulsul clasei – cum se simt elevii la școală? Cât de capabili sunt să înțeleagă și să gestioneze cum se simt? Iar pentru a face lucrul acesta, avem nevoie de un cadru de evaluare a abilităților socio-emoționale, pe care am reușit să îl automatizăm cu ajutorul partenerului nostru strategic, UiPath Foundation. Împreună cu profesorii Teach for Romania, am pilotat platforma încă de la începutul anului școlar, iar acum suntem pregătiți să o oferim spre utilizare tuturor cadrelor didactice din România. Acest tip de evaluare îi va ajuta pe profesori să își calibreze conținuturile de predare în funcție de nevoile copiilor, pentru că școala nu e doar despre a preda materia din programă, ci este și despre a crește viitorii cetățeni activi din societate”, Iulia Pielmuș, Director Executiv, Teach for Romania.

„Încă de la debutul parteneriatului nostru cu Teach for Romania, în 2019, ne-am propus să facilităm accesul profesorilor din comunitățile dezavantajate în care intervenim la formare profesională constantă, la tehnici moderne de predare, precum și la resurse educaționale actualizate. Platforma de testare edu-start.ro se adaugă inițiativelor acestui parteneriat și vine în sprijinul tuturor cadrelor didactice și al elevilor din clasele I-VIII din România. Suntem bucuroși că această platformă online este disponibilă și suntem convinși că va fi folosită pentru a asigura o experiență de învățare adaptată nivelului și nevoilor fiecărui elev”, Raluca Negulescu-Balaci, Director Executiv, UiPath Foundation.

Platforma EDU START este locul în care Teach for Romania aduce soluții testate și fundamentate de către profesorii din program, pentru îmbunătățirea dezvoltării abilităților socio-emoționale la elevi. Aceasta este disponibilă gratuit tuturor cadrelor didactice din învățământul public sau privat din România, cât și ONG-urilor care lucrează cu profesori, și măsoară abilitățile socio-emoționale la elevii de I-VIII. Acesta este disponibil gratuit pe www.edu-start.ro.

Despre parteneriatul Teach for Romania&UiPath Foundation

Teach for Romania este o organizație non-guvernamentală, care de 8 ani recrutează și pregătește oameni valoroși să devină profesori și învățători în școlile publice din România, pornind de la cele mai dificile comunități. La Teach for Romania, noi credem că fiecare copil din România are dreptul și poate să aibă parte de o educație de calitate. Fiecare copil are dreptul să-și descopere potențialul și să-și îndeplinească visul.

UiPath Foundation eeste o organizație globală non-guvernamentală, non-profit, apolitică și fără orientare religioasă, care susține copiii din medii vulnerabile să-și atingă potențialul și să se dezvolte alături de comunitățile lor, prin accesul egal la educație și prin dezvoltarea competențelor secolului al 21-lea. UiPath Foundation a fost fondată de compania UiPath în ianuarie 2019 și acționează ca o organizație independentă. Începând cu România (București și județele Cluj, Vaslui, Galați, Botoșani, Olt) și India (Bangalore), UiPath Foundation derulează, în parteneriat cu organizații non-profit cu impact la nivel local, programe educaționale care răspund multiplelor nevoi ale copiilor care se confruntă cu sărăcia.

Din 2019 până în prezent, UiPath Foundation a susținut peste 25.000 de copii care provin din familii vulnerabile din România și India să aibă acces la educație de calitate și peste 3.000 de profesori din România care au beneficiat de activități de formare care vizează îmbunătățirea competențelor digitale, a leadership-ului în școlile vulnerabile, precum și a competențelor secolului al XXI-lea. Pentru mai multe informații: www.uipathfoundation.com

Din 2019, Teach for Romania și UiPath Foundation lucrează la dezvoltarea competențelor cheie ale profesorilor din programul Teach for Romania, la susținerea inițiativelor comunitare dezvoltate de aceștia, și la abordarea nevoii de formare a cadrelor didactice din județele Cluj, Galați, Vaslui și Botoșani prin programul „Teaching as Leadership”. Împreună, oferim o șansă reală la educație de calitate pentru fiecare copil din România. Indiferent de unde vine.