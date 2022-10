Este cafeaua o soluție în astfel de momente? Nu chiar! Există însă alimente sănătoase pe care le putem include în meniul zilnic pentru a ne recăpăta energia. Iată recomandările nutriționistului Gianluca Mech.

„Perioada de tranziție între sezonul cald și cel rece este una în care mulți oameni se plâng de lipsa energiei. Sunt zile întregi când parcă ne trezim mai greu, suntem mai mereu somnoroși și reușim cu dificultate să ne ducem la bun sfârșit obiectivele de zi cu zi. Am crede că o bună soluție în astfel de cazuri este cafeaua. O putem consuma, dar cu moderație și nu reprezintă neapărat cea mai eficientă soluție pe termen lung. Trebuie să știm că există însă alimente care ne oferă un boost de energie și fac totodată bine sănătății”, declară nutriționistul Gianluca Mech.

Ouă

Ouăle sunt alimente sățioase care ne ajută să căpătăm energia de care avem nevoie pentru întreaga zi. Sunt bogate în proteine, iar asta înseamnă că reprezintă o sursă constantă și susținută de energie. De asemenea, conțin leucină, un aminoacid ce stimulează nivelul de energie.

Cartofi dulci

Consumul de cartofi dulci ne oferă un boost de energie atunci când avem nevoie. O porție de 100 de grame conține până la 25 de grame de carbohidrați complecși, 3.1 grame de fibre, 25% din cantitatea zilnică recomandată de mangan și 564% din cantitatea zilnică recomandată de vitamina A. Organismul îi digeră încet, ceea ce îi face să fie o sursă constantă de energie, spune nutriționistul.

Banane

Reprezintă una dintre cele mai bune surse alimentare de energie. Conțin carbohidrați complecși, potasiu și vitamina B6. Toate acestea contribuie activ la creșterea nivelului de energie.

Ciocolată neagră

S-a dovedit că antioxidanții din cacao au multe beneficii pentru sănătate, cum ar fi creșterea fluxului de sânge în întregul corp. Acest lucru ajută ca oxigenul să ajungă la creier și mușchi, îmbunătățindu-le funcțiile.

Ajută la reducerea oboselii și îmbunătățirea stării de spirit. Ciocolata neagră conține, de asemenea, compuși stimulatori, cum ar fi teobromina și cofeina, care s-au dovedit a spori energia.

E important să nu o consumăm în exces și să alegem variante fără zahăr adăugat, cu peste 70% cacao pură, adaugă Gianluca Mech.

Mere

Merele sunt, probabil, cele mai populare fructe din lume și reprezintă o sursă bună de carbohidrați și fibre. Datorită conținutului bogat de zaharuri și fibre naturale, merele ne furnizează energie într-un mod lent și susținut. În plus, sunt fructe extrem de bogate în antioxidanți, mai adaugă nutriționistul Gianluca Mech.

Quinoa

Este cunoscută pentru conținutul ridicat de proteine, carbohidrați și fibre dietetice, precum și pentru numeroasele sale vitamine și minerale. Chiar dacă acest superaliment are un conținut ridicat de carbohidrați, are un indice glicemic scăzut. Asta înseamnă o asimilare mai lentă a carbohidraților, ceea ce se traduce printr-o sursă susținută de energie. În plus, quinoa este bogată în mangan, magneziu și folat, mai spune Gianluca Mech.

Alte metode naturale de sporire a energiei toamna

„Lipsa de energie poate fi combătută și cu ajutorul suplimentelor lichide pe bază de plante naturale, special concepute pentru a ne revigora, pentru a oferi energie organismului. E important să le alegeți pe cele recomandate de nutriționiști, dovedite a fi eficiente, fără coloranți, zahăr, sau compuși chimici problematici”, explică nutriționistul.